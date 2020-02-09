09.02.2020 23:35 - Güncelleme: 09.02.2020 23:35

Gaziantep Şahinbey Belediyesi, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde "Sigarayı Bırak Maaşına 250 TL Teşvik Primi Eklet" projesini hayata geçirdi. Proje ile sigaraya resmen savaş açan Şahinbey Belediyesi, bunu 250 TL'lik teşvik primi ile de destekleyerek hem katılımı arttırıyor hem de personellerin sigarayı bırakmasına vesile oluyor.

Proje hakkında bilgi veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çalışanlarının hem sağlığını hem de cebini düşündüklerini söyledi. Tahmazoğlu, dünyada sigaraya bağlı hastalıklardan 10 saniyede 1 kişinin öldüğünü, tüm dünyadaki ölüm sebeplerinin yüzde 6'sının da sigaraya bağlı sebeplerden kaynaklandığını belirterek, sigara içmeyen ve sigarayı bırakan çalışanlarına 250 TL teşvik primi vereceklerini aktardı.

Tahmazoğlu, sigaranın bırakılmasına yönelik tüm çalışmaları desteklediğini belirterek, "Bugün, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü. Bu günde sigarayı bırakan ve sigara içmeyen tüm vatandaşlarımızı yürekten kutluyorum. Vatandaşlarımızın sigarayı bırakması, daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için Cumhurbaşkanımızın teşvikleri ve devletimizin kanunlarda yapmış olduğu düzenlemeleri yürekten destekliyorum. Şahinbey Belediyesi olarak sigara içmeyen veya sigarayı bırakan personellerimize her ay 250 TL performans primi ödemeye başladık. Amacımız milletimize hizmet yolunda personellerimizin daha verimli çalışması" dedi.

'TEŞVİK SAYESİNDE SİGARAYI BIRAKTIM'



Şahinbey Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünde çalışan ve proje ile sigarayı bırakan Mustafa Sellüm, "Uzun yıllardır sigara içiyordum ve bir türlü bırakamıyordum. Geçen yıl iki çocuğum üniversiteye başladı ve bu beni ekonomik olarak çok zorladı. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun sigarayı bırakan çalışanlara 250 TL'lik teşvik primi beni sigarayı bırakma hususunda daha da hırslandırdı ve sigarayı bıraktım. Böylece hem 250 TL teşvik primini kazandım hem de ayda 400-500 TL sigaraya vermiş olduğum para cebime kaldı. O parayı de üniversitede okuyan çocuklarıma göndermeye başladım" ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediyesi personellerinden Cuma Güler, "Yaklaşık 10 yıldır sigara içiyordum. Başkanımızın teşvik primi sayesinde sigarayı bıraktım. Sigara beni hem maddi hem de manevi açıdan çok yoruyordu. Sigarayı bıraktığımdan bu yana sağlığımda da önemli gelişmeler olduğunu fark ettim ve vücudum da rahatlamaya başladı. Şimdi sigaraya verdiğim para cebime kalırken. 250 TL de teşvik pirimi alacağım" diye konuştu.