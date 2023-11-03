Türkiye'de birçok il ve ilçe belediyelerinden İsrail'e destek veren firmalara boykot

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yozgat Belediyesi, Sivas Belediyesi, Çorum Belediyesi, Karatay Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesi İsrail ürünlerine yönelik boykot başlattı.



ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN İSRAİL'İ DESTEKLEYEN FİRMALARA BOYKOT



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediyesinin yurt genelindeki boykot çağrılarına sessiz kalmadığı belirtildi. Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Ordu Büyükşehir Belediyemize ait tesislerimizde ve sosyal marketimizde İsrail destekli ürünlerin satışı ve dağıtımı yasaklanmıştır." ifadesini kullandı.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN İSRAİL'E DESTEK VEREN FİRMALARA BOYKOT



Büyükşehir Belediyesinin X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Sosyal marketlerimizde boykot var. Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait tesislerimizde ve sosyal marketlerde İsrail destekçisi firmaların ürünlerinin satışı ve dağıtımı yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.



YOZGAT BELEDİYESİ TESİSLERİNDE İSRAİL ÜRÜNLERİ SATILMAYACAK



İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarını ve katliamını protesto eden Yozgat Belediyesi, kentin farklı bölgelerindeki sosyal tesislerinde İsrail kökenli ürünlerin satışını durdurma kararı aldı. İsrail'e ait ürünleri boykot etme kararını sosyal medya hesaplarından duyuran Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İsrail'in Gazze'deki haince saldırılarını şiddetle kınadıklarını ifade etti. Sosyal tesislerde tamamen yerli ve milli ürünlerin kullanılacağını da belirten Başkan Köse, "Şehrimizin birçok yerindeki sosyal tesislerimizde İsrail kökenli hiçbir ürün satılmayacaktır. Sosyal tesislerimizde tamamen doğal ve yerli ürünlerimizle hizmet etmeye devam edeceğiz. Ayrıca hemşerilerimizi de İsrail ürünlerine uygulanan tüm boykotlara destek olmaya çağırıyoruz." dedi. Başkan Köse, İsrail kökenli ürünlerin satılmaması konusunda kentteki esnafın da aynı duyarlılığı göstermesini istedi.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İSRAİL'E DESTEK VEREN MARKALARI BOYKOT KARARI ALDI



Belediyenin sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail'e yönelik boykot kararı alındığı belirtildi. Paylaşımda, "Boykotta biz de varız! Filistin'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen markaların işletmelerimizde satışları durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

SİVAS BELEDİYESİ'NDEN İSRAİL'E BOYKOT



Sivas Belediyesi Gazze'deki zulmün devam ettiği günlerde İsrail ürünlerine karşı saldırıların ilk gününden itibaren bir boykot kararı aldığını duyurdu. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, belediye sosyal tesislerinde İsrail ürünlerinin satışının olmadığı ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Filistin'in yanındayız! Saldırıların ilk gününden itibaren belediyemize ait sosyal tesislerde İsrail'e ait markaların ürünler satılmamaktadır."