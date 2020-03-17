17 Mart 2020 Salı 10:44 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 10:44

Türkiye'de corona virürüsü vaka sayısı 47 oldu. Yeni vaka sayısının açıklanması ile birlikte Türkiye'de corona virüsü hangi ilde? Corona virüsü Türkiye'de nerede? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını, dünyanın her yerinde görülmeye ve can almaya devam ediyor. Corona virüsü hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ HANGİ İLDE?

Fahrettin Koca kendisine iletilen “Corona virüsü olan hastaların bulundukları şehri açıklayacak mısınız?” sorusuna şu cevabı verdi:

“Şimdi bulundukları şehri açıklayabiliriz. Ama burada önemli olan şunun olduğunu düşünüyorum. Bir, bu hastaların izole olup olmadıkları. Tedavilerin yapılıp yapılmadığı. Karantina altına alınıp alınmadığı. Bununla ilgili herhangi bir tereddütün olmaması gerektiğini söylemek istiyorum. Bugün X şehir olabilir. Yarın başka bir şehir olabilir. Dolayısıyla yarın belki başka şehirleri açıklamış olacağız. Her gün bu şehirde de görüldü, şu şehirde görüldü gibi bir yaklaşımın doğru olmadığı kanaatindeyiz. Bunun da sizin için çok faydalı bir bilgi olmadığını düşünüyorum.”

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI 47 OLDU

Sağlık Bakanı Koca "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım.

Son birkaç buluşmada bugünü öngörmüşçesine bir beyanda bulunduğunu ifade eden Koca, koronavirüs tehlikesine karşı verilen mücadelede en güçlü ortaklardan birinin medya mensupları olduğunu belirtti.

Dezenformasyonun karşı karşıya oldukları ciddi bir sorun olduğunu vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Güçlük, sosyal medyanın sorumluluktan uzak unsurlarıyla ilgilidir. Bugün yaşadığımız örnek dikkat çekiciydi. Sabah sahte bir 'belge' üretilip yayıldı. Kamuoyuna 'gizli' diye sunuldu. Amacı güven kaybına yol açmaktı. Tümüyle uydurmaydı. Ciddi haber organlarının bu gibi sahteliklere itibar etmesi söz konusu değildir. Halkımızdan haber kaynakları konusunda çok dikkatli olmalarını istirham ediyorum. Paniği amaçlayan yalan haberlerle mücadele, virüsle mücadelenin bir parçasıdır."

Bakan Koca, salgın vakalarında olayların kontrolden çıkmasının belli başlı faktörlerinden birinin panik olduğuna dikkati çekerek, "Panik, duygusaldır, akla uygun değildir. Panik, toplumu kaçınacağı riske iter. Sağduyulu olmalıyız. Duyguyla değil, akılla hareket etmeliyiz. Unutmamalıyız, tedbir ve panik birbirinin zıddıdır. Bugünler böyle sürüp gitmeyecek, çok geçmeyecek, normal hayatlarımıza döneceğiz." ifadesini kullandı.

CORONA VİRÜSÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İlk kez Aralık ayında görülen ve '2019-nCoV' olarak adlandırılan virüs, koronavirüs ya da corona virüsü adıyla biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs kaynaklı hastalığa Covid-19 adını verdiklerini açıkladı.

Örgüt Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Bu hastalığın artık bir adı var" dedi ve Covid-19'un 'korona'nın co'su, virüs'ün vi'si ve hastalık kelimesinin İngilizcesi 'disease' sözcüğünün d'sinden türetildiğini söyledi.

CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Wuhan şehrinde başlayan bu enfeksiyonun muhtemelen deniz ürünleri ve çeşitli vahşi hayvan et ürünlerinin de satıldığı pazardan insana bulaştığı düşünülmektedir. Şu an hastalığın insandan insana bulaştığı kanıtlanmıştır. Bulaşma şu ana kadar yoğunlukla hasta ile aynı ailede ya da ortamda bulunanlarda ve damlacık önlemlerini almayan sağlık çalışanlarında görülmüştür. Bulaşma genellikle hasta kişinin öksürmesi ve aksırması sırasında oluşan damlacıklarının 1 m’ye kadar yakın temasta ve korunmasız kişilerin solunum yollarından girmesi ile olmaktadır.

CORONA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNULUR?

Bireysel düzlemde Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyeleri şu şekilde:

a. Grip, nezle, zatürre vb. hastalığı olan kişilerle yakın temastan kaçınılmalı

b. Özellikle hasta insanlara temas sonrasında eller sık sık yıkanmalı

c. Kırsal alanlarda yabani hayvanlarla temastan ve ölü hayvan cesetleriyle temastan kaçınılmalı

d. Öksürürken ve hapşururken ağız ve burnu kapatacak şekilde dirseğimizin iç kısmını kullanılmalı, eğer eller kullanıldı ise yıkanmalı

e. Hastanelerde enfeksiyondan korunma yöntemleri özenle uygulanmalı.

f. Et ürünleri ve yumurtalar iyi pişirilerek yenmeli

g. Canlı hayvan pazarları veya petlerde el hijyeni ve solunum hijyenine dikkat edilmeli.

h. Ellerin göz ağız ve buruna teması en aza indirilmeli.

i. Hasta hayvanların temas ettiği eşyalara temastan kaçınılmalı

j. Uzakdoğuda olan vatandaşlarımız pastörize olmamış süt, et ve et ürünlerini tüketmemeli.

k. Sağlık çalışanları bakanlığın ve Dünya Sağlık Örgütü’nün sunduğu kalite standartlarına uygun tıbbi malzemeler kullanmalı. Hastanelerde şüpheli kişilerden alınan numunelerin taşınmasında kesinlikle hastanenin pnömatik tüp sistemleri kullanılmamalı, numuneler elden teslim edilmeli.