Türkiye'de devam eden 189 orman yangınının 174'ü kontrol altına alındı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "28 Temmuz-05 Ağustos 2021 tarihleri arasında, ülkemizde meydana gelen 189 adet orman yangınının 174'ü devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır." denildi.
Bakan Pakdemirli: Dört yangın kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 4 yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu. Pakdemirli, 4 yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Karabük, Adana Feke, Isparta Eğirdir ve Hatay Dörtyol yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi