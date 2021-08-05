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Türkiye'de devam eden 189 orman yangınının 174'ü kontrol altına alındı

İletişim Başkanlığı, 189 adet orman yangınından 174'ünün kontrol altına alındığını bildirdi.

5 Ağustos 2021 Perşembe 11:40 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 13:03
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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "28 Temmuz-05 Ağustos 2021 tarihleri arasında, ülkemizde meydana gelen 189 adet orman yangınının 174'ü devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır." denildi.

Bakan Pakdemirli: Dört yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 4 yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu. Pakdemirli, 4 yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Karabük, Adana Feke, Isparta Eğirdir ve Hatay Dörtyol yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi

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