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Türkiye’de dini özgürlükler anayasal güvence altında

Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Napoli Federico II Üniversitesi’nde düzenlenen, din-devlet ilişkilerinin ele alındığı uluslararası sempozyumun “Vatikan ile ilişkilerde büyükelçiliklerin rolü” konulu oturumunda konuştu.

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Türkiye’de devlet tarafından kiliselerin ve havraların restorasyonuna da özen gösterildiğini, cemaat vakıflarının tüzel kişiliklerinin kaydı ve taşınmaz malları ile ilgili sorunların çözümü için 2002’den bu yana önemli düzenlemeler yapıldığını anlatan Göktaş, “Türkiye’de dini özgürlükler anayasal güvence altındadır. Son 17 yılda bu alanda da önemli ilerleme kaydedildi. Devletimiz, eşit vatandaşlık anlayışıyla, diğer dinlerin mensupların sorunlarına da duyarlıdır” diye konuştu.  

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