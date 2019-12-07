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Türkiye’de eğitim aldılar, dünyada ilki başardılar        

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Orta Asya Türk cumhuriyetleri için başlatılan Büyük Öğrenci Projesi’yle Türkiye’de okuma fırsatı bulan öğrenciler, bugün ülkelerinde çeşitli sektörlerde hizmet veriyor.

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Proje kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde tıp eğitimi alan Azerbaycanlı kalp damar cerrahı Reşat Mahmudov ile Ege Üniversitesi’nde organ nakli konusunda uzmanlık eğitimi alan Mircelal Kazımi son yaptıkları ameliyatla 5 yaşındaki bir çocuğa, çalışan kalpte bypass ve canlıdan canlıya karaciğer nakli gerçekleştirerek hem minik hastanın hayatını kurtardı, hem de literatüre girdi. Kazımi, ameliyatın başarılı geçtiğini kaydederek, “Gerçekleştirdiğimiz ameliyat, çocuk hastaya aynı seansta hem açık kalp ameliyatı hem de karaciğer nakli yapılması açısından bir ilk” diye konuştu. Mahmudov ise “Bu aynı zamanda Türkiye’nin de başarısı. Azerbaycan ve Türkiye’nin ebedi kardeşliği, yeni başarılar için bize yeni yollar açacaktır” şeklinde konuştu. 

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