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Türkiye'de eğitim aldılar! Somalili subaylar yapılan törenle göreve başladı

Somali'de TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde eğitim alan Somalili deniz, kara ve hava kuvvetleri subayları, düzenlenen törenle göreve başladı.

AA5 Temmuz 2024 Cuma 20:08 - Güncelleme:
Türkiye'de eğitim aldılar! Somalili subaylar yapılan törenle göreve başladı
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Mogadişu'da düzenlenen törene katılan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, eğitimini başarıyla tamamlayan subaylara sertifikalarını takdim etti.

3 yıl süren eğitimlerini tamamlayan subaylara konuşan Mahmud, ülkelerini savunmada aldıkları görevden ötürü minnettar olduğunu belirtti.

Desteklerinden dolayı Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür eden Mahmud, Türkiye'nin Somali Silahlı Kuvvetleri'ne desteğini övdü.

Somali'de 2017'den beri görev yapan TURKSOM, Somali ordusu mensuplarını eğitmek ve Somali ordusuna destek amacıyla kuruldu.

  • Somalili subaylar
  • askeri eğitim
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