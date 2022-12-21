Türkiye'de eğitim gören öğrenciler, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile sabah namazında buluştu

Uluslararası İlahiyat Programı (UİP), Uluslararası İlahiyat Lisans Programı (UİLP), Dini Yüksek İhtisas Programı, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Programı (UAİHL) çerçevesinde Ankara'da eğitim görenlerin de aralarında bulunduğu öğrencilere Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde sabah namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, namazın ardından gençlerle sohbet etti. Başkan Erbaş, ibadetlerin Müslümanların varlık sebebi olduğunu belirterek, "Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de, 'Cinleri de insanları da ancak bana ibadet etsinler diye yarattım' buyuruyor. İşte varlık sebebimizi hep birlikte yerine getirdik" dedi.

İnsanların yaratılış gayelerinden birinin de Allah tarafından imtihan edilmesi olduğunu dile getiren Başkan Erbaş, "Rabbimiz Kur'an'da, 'O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır' buyurmaktadır. O yüzden biz bu imtihanı kazanmak için çalışıyoruz, çabalıyoruz, gayret ediyoruz. Tıpkı dünyadaki imtihanları çalışmadan kazanamayacağımız gibi" diye konuştu.

"EN BÜYÜK NİMET İSLAM"

Erbaş, Hz. Adem'den Peygamber Efendimize (S.A.V.) kadar bütün peygamberlerin getirdiği dinin adının İslam olduğunu belirterek, "Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz, 'Bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Din olarak İslam'ı seçtim' buyuruyor. Size birisi; 'Allah'ın senin üzerinde en büyük nimeti nedir' diye sorsa, cevabınız 'Müslüman olmuş olmaklığımızdır' olmalı. En büyük nimet İslam. Diğer nimetler ondan sonra geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

"ALLAH HİKMETİ YANİ İLMİ, İRFANI, BİLGİYİ İSTEYENE VERİR"

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Erbaş, "Tahsilinizi çok iyi yapın, vaktinizi iyi değerlendirin, çok okuyun, hikmet sahibi olmak ancak istemekle olur. Allah hikmeti yani ilmi, irfanı, bilgiyi isteyene verir. Ancak peygamberlere vahiy geldi. Peygamberler dışındaki herkes çalışmak, istemek zorunda. Rabbimiz ayet-i kerimede, 'İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır' buyurmaktadır. Bunu zaten yaşayarak görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"İSLAM'I EN GÜZEL ŞEKİLDE TEMSİL EDİN"

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının öğrencilere destek vermeye devam edeceğini söyleyerek, "Bıkmadan, usanmadan, yorulmadan sizi destekliyoruz. Yeter ki sizler iyi yetişin, yeter ki sizler Din-i Mübin-i İslam'ı her yerde en güzel bir şekilde temsil edin. Müslüman temsilci, yani o Müslüman teslimiyetini en güzel bir şekilde gösteren insan demektir, Onun için bizim temsilcimiz iyi olursa tebliğimiz, davetimiz bereketli olur" şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, daha sonra gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.