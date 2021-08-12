DHA 12 Ağustos 2021 Perşembe 15:49 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 15:49

Esenler'de,12 ülkeden Türkiye'ye gelen yabancı gençler, düzenlenen etkinlikle bir araya geldi. Uluslararası Gençlik Günü'ne özel hazırlanan etkinliğe Nijerya, Mısır, Somali, Makedonya, Kenya gibi ülkelerden gençler katıldı. Türkiye'ye üniversite okumak için geldiğini belirten 19 yaşında Mısırlı Ammar Muhammed, "Türkiye'de insanlar çok yardımsever. Eğitim de gayet iyi. Bu yüzden de üniversite okumak için buradayız" diye konuştu.

Uluslararası Gençlik Günü'ne özel, Esenler Belediyesi ile Gençlik Spor Bakanlığı Genç Yetenek Projesi kapsamında bugün etkinlik düzenledi. 15 Temmuz Millet Bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte gençlerin oyun oynayabileceği, parkurlarda yarışabileceği ve çeşitli etkinlikler yapabileceği bir alan oluşturuldu. Etkinliğe Türkiye'ye okumak için Nijerya, Somali, Türkmenistan, Azerbaycan, Makedonya, Kenya gibi ülkelerden gelen gençler katıldı.

Etkinliğe futbol oynamak için geldiğini belirten Muhammed Ammar, "Ama geldiğimde baktım ki birçok farklı etkinlik varmış. Çok eğlendim. Bu etkinlik bizim için çok faydalı. Çünkü bu ülkede yabancıyım ve burada kendime arkadaş edinip çeşitli etkinliklere katılabiliyorum. Buraya üniversite okumak için geldim. Karabük'te bilgisayar mühendisliği okuyorum. Türkiye'de bence eğitim iyi. Türk insanları da yardımsever. Üniversite bitince biraz Türkiye'de kalmayı istiyorum" dedi.

"TÜRKİYE'DE YETİŞİP MEMLEKETİME KATKI SAĞLAYACAĞIM"

Etkinliğe katıldığı için mutlu hissettiğini söyleyen 26 yaşındaki Kenyalı Billy Agwanda, "Pandemi sonrası çocuklar için bu etkinlik çok iyi oldu. Onları iyi görmek beni de mutlu etti. Türkiye çok iyi güzel bir ülke. Buraya geldiğimden beri birçok yeni arkadaşım oldu. Türkçeyi öğrendim. Bu yüzden. Çok mutluyum. Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapıyorum. Zamanla Türkiye'de kalıp kalmayacağıma karar vereceğim" dedi.

Türkiye'ye yüksek lisans yapmak için Nijerya'dan geldiğini ifade eden 25 yaşındanki Muiz Adekunle Agbaje da şunları söyledi:

"Burada düzenlenen etkinlik gayet eğlenceliydi. Çocuklar da çok neşeli, bu beni çok heyecanlandırdı. Akademisyen olmak istiyorum. Herkes eğitim gördüğü yerde kalmak ister ama benim kendi memleketime de fayda sağlamam lazım. Mümkünse ilerde hem Türkiye'de hem de memleketimde kalacağım."

Makedonya'dan Türkiye'ye Trakya Üniversitesi'nde doktora yapmak için geldiğini belirten 31 yaşındaki Ahmet Dervişer, "Türkiye'de eğitim bizim ülkemize göre daha gelişmiş durumda. Türkiye'de kalmayı isterim. 15 Temmuz Millet Bahçesini merak ediyordum burası gayet güzelmiş. Belediye ile Gençlik ve Spor Bakanlığı faydalı bir etkinlik düzenledi" diye konuştu.