Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş yardım seferberliği

Tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi, 85 milyonu adeta birbirine kenetledi. Vatandaşlar, deprem bölgesine yardımlarını ulaştırmak için adeta zamanla yarışıyor. İlk günden itibaren yardım için harekete geçen Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden de ardı ardına yardım açıklamaları geliyor. Şirketlerin deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için yardımları da çığ gibi büyüyor. Turkuvaz Medya'dan Tarım Kredi Kooperatifleri'ne birçok şirketin TIR'ları yola çıktı. Yardımların artarak devam etmesi bekleniyor...

Koza Altın: 3 milyon liralık gıda maddesi, 35 milyon liralık nakdi bağış yaptı.

Siemens Türkiye: Siemens AG ve Siemens Healthineers 1 milyon euroluk bağış yapacak. Dünyada 365 bin üzerindeki çalışanın katılımı ile bağış kampanyası başlattı. Siemens Türkiye AFAD koordinasyonuyla yardım paketlerini bölgeye gönderecek.

Ak Gıda- İçim Süt: Kahramanmaraş'ta ilk etapta 600 kişinin beslenme ve barınma ihtiyacını karşılamak üzere yardım gönderdi. Kahramanmaraş'a ulaştırmak için ilk etapta 10 adet ev tipi konteyneri yola çıkardı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB): Önceki akşam 160 TIR malzemeyi yola çıkardı.

Kuyaş: 2022 yılı kârının yüzde 1'i tutarındaki 2.4 milyon Türk Lirası'nın tamamını AFAD'a bağışladı.

Bera Holding: Çalışanları ve şirketlerinden 4 günde 1 milyon TL'nin üzerinde nakdi yardım topladı.

Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardım Vakfı: 25 milyonluk yardım paketi hazırlayarak deprem bölgesine sevk etti.

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB): Deprem bölgesindeki depremzedelerin barınma ihtiyacını giderebilmek amacıyla "konteyner kent" kurmak üzere bağış kampanyası başlattı.

Karadeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği: Ekmek üretimi için bölgeye 20 tır ile un gönderildi.

Ankara Ticaret Odası (ATO): Malatya ve Kahramanmaraş'a 2 bin metrekarelik çadır kuracak. Ankara'da bulunan otellerin yatak kapasitelerinin yüzde 5'i deprem bölgesinden gelecek vatandaşlar için ayrıldı.

Boyner Grup: Giyim eşyası, battaniye, ısıtıcı, bebek bezi, hijyenik malzemeler ile yardım ve gıda paketlerini içeren deprem çantalarından oluşan 100 bine yakın ürünü afet bölelerine ulaştırmak üzere yola çıkardı.

BAYRAKTAR'DAN BÜYÜK BAĞIŞ

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin bilançosu günden güne ağırlaşırken, şirketlerden ardı ardına destek açıklamaları geliyor. Depremin ilk anından itibaren yardım seferberliğine öncülük eden BAYKAR'dan dün bir destek açıklaması daha geldi. BAYKAR, kurucusu merhum Özdemir Bayraktar ve Canan Bayraktar adına 300 milyon TL'lik bir nakdi yardımı AFAD'a ilettiğini açıkladı. Böylece şirketin depremin başından bu yana toplam yardımları 655 milyon TL'ye ulaştı. BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, dün sosyal hesabından konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Depremin 4'üncü gününde de yardım organizasyonlarına devam ediyoruz. Merhum babamız Özdemir Bayraktar ve annemiz Canan Bayraktar adına AFAD'a 300 milyon TL daha nakdi bağış yaptık. Tüm kalbimizle milletimizin yanındayız" açıklamasında bulundu.

50 TIR ÜRÜN GÖNDERDİ

Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), deprem bölgesinde faaliyetine devam edebilecek durumda olan tüm marketlerinin vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ivedilikle hizmete açıldığını bildirdi. Birlikten yapılan açıklamada, depremlerde zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla tüm imkânların seferber edildiği aktarıldı. Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren, bölgede yaşayan vatandaşların gıda ve hijyen malzemeleri başta olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla deprem bölgesindeki marketler ve depolardan yaklaşık 50 TIR ürün yardımı gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Deprem bölgesindeki marketler ve depolarımızdan yaklaşık 50 TIR ürün yardımı gerçekleştirildi. Temel gıda ve hijyen ürünlerini içeren 14 TIR, AFAD koordinasyonunda dağıtılmak üzere bölgesel ayni bağış depolarına sevk edildi."

SAHA İSTANBUL SAHAYA İNDİ

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği SAHA İstanbul, deprem felaketinin yaşandığı andan itibaren milletin yaralarını sarmak amacıyla üye firmalarıyla sahaya indi. SAHA'dan yapılan açıklamada şu ana kadar 158 ton gıda malzemesi, 408.997 adet giyim malzemesi, 106.113 adet teknik ekipman, 220 adet iş makinesi ve kurtarma aracı, 21.554 adet tıbbi malzeme, 2 adet sahra hastanesi, 248 ton muhtelif malzeme ve 424 milyon 358 bin 736 TL nakdi yardım yapıldığı belirtildi.

TOPYEKÛN SEFERBERLİK HAREKETİ

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİ- AD), depremin yaşandığı ilk andan itibaren tüm imkânlarını seferber etti. MÜSİ- AD ekipleri, birçok bölgeye temel ihtiyaç maddesi, gıda yardımı ve arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere iş makinesi gönderdi. Genel Başkan Mahmut Asmalı, her ilden sorumlu acil yardım ekipleri oluşturduklarını belirtti. Üyelerin katkılarıyla hazırlanan 2 binden fazla temel ihtiyaç ve gıda maddesi taşıyan 500'den fazla TIR, lojistik destek aracı ve iş makinenin bölgeye sevk edildiğini açıklandı.

YARDIMIN VERGISİ İNECEK

GELİR İdaresi Başkanlığı, deprem nedeniyle yapılan bağış ve yardımların vergi mevzuatı karşısındaki durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Buna göre Acil ve Afet Yönetimi (AFAD) Başkanlığı koordinasyonunda yapılan bağış ve yardımlar vergi indirimine konu edilebilecek. Türk Kızılay tarafından ilan edilen hesaplara yapılan nakdi bağışların tamamı da indirime konu edilebilecek. AFAD koordinasyonuyla yapılan ayni bağışların tamamı, bağışa konu malların içeriğine ve ilgili kurumlarca teslim alındığına ilişkin belge düzenlenmesi kaydıyla indirim konusu yapılabilecek.