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Türkiye'de günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 867 bin 524 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 867 bin 186 megavatsaat oldu.

AA14 Kasım 2021 Pazar 10:17 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 10:17
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Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 156 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 585 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 867 bin 524 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 867 bin 186 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 641 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 857 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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