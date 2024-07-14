Türkiye'de ilk! Örnek proje hayata geçiriliyor: Başıboş köpeklere ''İmece'' modeli

Meclis başıboş köpek sorununa çözüm ararken, Adana ve Gaziantep'ten gelen iki çözüm örneği dikkat çekti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 15 dönümlük rehabilitasyon merkezi ile sorunu çözdü; Adana Valiliği de örnek bir proje hayata geçiriyor.

Akşam Gazetesi'nden Soner Kan'a konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "60 bin sokak hayvanlarının hızlı bir şekilde kısırlaştırılması gerekiyor. Ancak resmi barınaklardaki veteriner sayısı ile bunu yapmak yeterli değil. Biz 700 özel özel veterinerleri de kapsayacak bir çalışma yapıyoruz. Onların da sürece dahil edilmesiyle il genelinde, kapsamlı bir kısırlaştırma çalışması planlıyoruz. Hayvanların, kısırlaştırıldıktan sonra 5 gün bakım görmeleri gerekiyor. Bunu da resmi ve özel klinikleri aracılığıyla yapma düşüncemiz var" dedi.

DOĞAL ORTAMA KAVUŞACAKLAR

Köşger şöyle devam etti: "Kısırlaştırma sonrası sokak hayvanlarını, şehirden uzak bir noktada oluşturacağımız; etrafı tel örgülerle çevrilecek besleme noktalarında doğayla iç içe ve insanlardan uzakta izole bir ortamda muhafaza etmek istiyoruz. Beslemek isteyen hayvanseverleri de oraya yönlendireceğiz. Böylece kentteki başıboş hayvan sayısının da birkaç yıl içerisinde azaltmayı umut ediyoruz." Çalışmanın, Türkiye'de bir ilk olacağını vurgulayan Köşger, "Sokak hayvanlarıyla ilgili çıkacak yasaya göre de projeye son şeklini verip, buna göre yol haritamızı belirleyeceğiz. Bir çocuğumuzun; bir canımızın daha yanmasına tahammülümüz yok. Şu anda yasa, yetkiyi belediyelere vermiş, ancak biz Adana Valiliği olarak inisiyatif alıyoruz. Belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları kısacası konunun tüm paydaşlarıyla organize bir şekilde hareket edip, ortak bir mücadele ortaya koyuyoruz" dedi.

GAZİANTEP SORUNU BÖYLE ÇÖZDÜ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, başıboş sokak köpekleri sorununa karşı Gaziantep Modeli'ni geliştirerek örnek oldu. Şahin nasıl mücadele edildiğini bir Youtube kanalında anlattı:

ASİYE'DEN DERS ÇIKARDIK

"Gaziantep'te bir sokak hayvanı Asiye'nin yüzünü parçaladı. Bu olaydan ders çıkardık, Akademisyenlerle, veterinerlerle bir araya geldik. 'İyi bir rehabilitasyon merkezi yapmanız lazım' dediler ve 15 dönümlük alanda bu merkezi yaptık. Yemek atıklarını topladık, hayvanların mamasını ürettik. 15 tane veterinerimiz var. Rehabilitasyon ardından bu hayvanlar için Burç Ormanları'nda 100 dönümlük bir alan oluşturduk."

ASİYE'NİN YÜZÜ PARÇALANMIŞTI

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 2021'de pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmış, olayla ilgili 4 kişi tutuklanmıştı. Sanıklar, ilk duruşmada tahliye edilmiş. savcılığın itirazı sonrası nöbetçi mahkeme yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı vermişti.