Türkiye'de karantinaya alınan yerleşim yerlerinin sayısı artıyor

04 Nisan 2020 Cumartesi 19:09 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 19:10

İl Hıfzısıhha Kurulunca alınan yeni tedbirler valiliğin internet sitesinden duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Buhara Mahallesi ile Suruç ilçesinin Kırmit Mahallesinde ikamet eden birer kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Bu nedenle söz konusu mahallelerde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan 2 mahallede güvenlik güçlerince önlem alındı.

Gümüşhane’de bir köy karantinaya alındı

Gümüşhane’nin Köse ilçesine bağlı Bizgili köyü korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.

Gümüşhane Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İstanbul’dan Köse ilçesindeki Bizgili köyüne gelen bir vatandaşın korona testinin pozitif çıktığı belirtilerek, “İstanbul’dan ilimiz Köse ilçesi Bizgili köyüne gelen bir vatandaşımızın korona virüs testi pozitif çıkmış olup, söz konusu vatandaşımızın temasları nedeniyle enfekte edebileceği insanlar olabileceği düşüncesinden hareketle kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla köyde karantina tedbiri uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.