Türkiye’de mobil uygulama tarihinde bir ilk: ‘Zor Hadi’yi bildi 20 bin TL’yi kaptı

Türkiye’nin fenomen bilgi yarışması Hadi, dün düzenlediği ‘Zor Hadi’ gecesiyle Türkiye’de bir ilki başararak mobil uygulamadan rekor ödül kazandırdı. Müge Boz’un sunumuyla gerçekleşen yarışmada birbirinden zor 19 soruya cevap veren 485 bin Hadiciden, son soruya 1 kişi ulaşmayı başardı. Finalde sorulan ‘Nobel Ödülleri’nde 216 madalyayla en fazla madalya dağıtılan alan hangisidir?’ sorusuna da ‘tıp’ doğru yanıtını veren ‘acbakumdi’ isimli yarışmacı, iki hafta üst üste devrederek 20 bin TL’ye ulaşan ödülün tek başına sahibi oldu.

Sosyal medya yıkıldı

Uygulama ara yüzünde bulunan sohbet kısmına yorum yağdıran Hadiciler, sosyal medyayı da salladı. Popüler sosyal medya sitelerinden ekşisözlük’te Hadi başlığı iki saat içinde bine yakın yorum alırken, yarışmanın kazananı adına açılan ‘acbakumdi’ başlığına da birçok entry girildi. Aynı süre zarfında Twitter’a da yüzlerce tweet atan kullanıcıların ‘acbakumdi, ben senin yıllardır aradığın kardeşinim’ ve ‘acbakumdi ara beni 20 bini birlikte harcayalım’ twitleri görenleri gülümsetti.

‘Hadiciler kazanınca mutlu oluyoruz’

Öncelikli hedeflerinin yarışmacıların mutluluğu olduğunu belirten Hadi Kurucu Ortağı Emre Ulusoy ise rekor ödülle ilgili şu açıklamaları yaptı: “Yarışmaya yön veren bütün kararları Hadicilerle birlikte alıyoruz. Ödül miktarının artmasını talep ettikleri için ‘Zor Hadi’ konseptini hayata geçirdik. 31 Ekim’de düzenlediğimiz yarışmada 40 bin TL ödülü 7 kişi paylaşmıştı. Bu kez 20 bin TL bir kişinin oldu. Hadiciler kazanınca biz de mutlu oluyoruz. Hadi sürpriz ödüllerle kazandırmaya devam edecek.”

Hadi nedir?

Her gün 20.30’da, hafta içi ise 12.30 ve 20.30’da yayınlanan canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışmasıdır. Turkcell altyapısına sahip Hadi, farklı operatör ve bağlantı hızlarına sahip 100’den fazla çeşit telefonla oynanır. Google Play Store ve App Store’da 5 milyondan fazla indirilen Hadi’de 12 soru sorulan katılımcılara soru başına 10 saniye tanınır. Soruların tamamını verilen sürede doğru cevaplayan Hadiciler, önceden belirlenen ödülü aralarında eşit olarak paylaşır.