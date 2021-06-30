30 Haziran 2021 Çarşamba 09:10 - Güncelleme: 30 Haziran 2021 Çarşamba 09:10

Türkiye yarın itibarıyla normalleşiyor. Sokak kısıtlamalarının bittiği, tüm işyerlerinin açıldığı yeni dönemde aşı, kişisel tedbir ve artık hayatın bir parçası olan maske her zamankinden daha büyük önem taşıyor.

Hızlı aşılama, kişisel temizlik ve maske... Artık hayatımızın bir parçası haline gelen bu üçlü yarından itibaren daha da önem kazanıyor. Normalleşmede 3. etabı 'tam kapanmaya' döndürmemek için tedbirlerden ödün verilmemeli, sırası gelen aşısını olmalı. Yarından itibaren normal hayata geçiş şu başlıklarda olacak:

SEYAHAT VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI: Yarından itibaren tüm seyahat ve sokak kısıtlamaları kaldırılıyor. 18 yaş altı ile 65 yaş üstüne şehir içi toplu ulaşım serbest oluyor.

KONAKLAMA: Konaklama yerlerinde kısıtlamalara son veriliyor. Tesislerde eğlence ve etkinlikler salgın tedbirlerine uymak kaydıyla yapılacak.

SINIR KAPILARI: Sınır kapılarından girişte azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test sonucu ibraz edilecek veya hızlı antijen testi uygulanacak.

DÜĞÜNLER: Nikah ve düğünlerde, kapalı yerlerde uygulanan kişi başına asgari 6 metrekare yer bulunması şartı devam edecek, katılımcı sayısı sınırlanmayacak. Canlı müzik yayınına saat 24.00'e kadar izin verilecek. Sünnet, nişan ve kına gibi etkinlikler de artık serbest.

KONSERLER: Konser, festival, kamp gibi etkinliklere kişi başına açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakmak kaydıyla izin verilecek.

YEME İÇME MEKANLARI: Yeme-içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar kalkıyor. Mekanlara girişte "ateş ölçümü, HES kodu, maske" tedbirlerine devam edilecek. Masalar arası mesafe 1.5 metre olacak.

KAHVEHANELER: Kahvehane, kıraathane gibi oyun oynanan yerlerde yasak sona erecek.

SİNEMA SALONLARI-HAMAM-SAUNA: Kapalı yüzme havuzları da hizmet vermeye başlayacak. Faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, hamamlar, sauna ve masaj salonları ile eğlence mekanları müşteri kabul edecek.

PİKNİK VE MESİRE: Piknik ve mesire alanlarında metrekareye 4 kişi düşecek şekilde ziyaretçi planlaması yapılacak. Masaların arasında 3 metre mesafe bulunacak. Mangal yakılabilecek.

KAMU KURUMLARI: Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geri dönülecek. Mesai saatleri valilerce belirlenecek.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: STK'lar, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kooperatif ve birliklerin genel kurul dahil geniş katılımlı tüm etkinlikleri ile her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşleri için halen geçerli olan kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekarelik yer ayrılarak yapılmasına dair uygulama aynı şekilde sürdürülecek.

AŞI OLMAYANI KISITLAYABİLİRİZ

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, vatandaşlara aşı çağrısında bulundu. "30 büyükşehirde ortalama aşılama oranı %52 iken kentimizde bu oran %35'lerde. Günlük 100-120 civarında vaka var, hastaneler %30 dolu" diyen Bilmez şöyle devam etti: "Delta varyantı 8 vakamız var. Aşılamada geri kalıyoruz, günlük 12 bin kişiyi bir türlü geçemedik, bu hafta sonu 4 bine düşüyor. Aşılamada başarı sağlayamazsak bazı kısıtlamalara gidebiliriz. Kamu kurumlarına girişlerde aşı olma şartının aranması, uçak bileti, şehirlerarası toplu taşımada aşı olma şartı aranabilir. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için aşılarını yaptırmaları gerekiyor."

DÜNYA DELTA TEYAKKUZUNDA

ABD: San Francisco'da 35 bin kamu personeli için aşı zorunlu oldu. Ayrıca aşı yaptırmayan kamu personelinin işlerini kaybedeceği uyarısında bulunuldu.

RUSYA: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, aşılanmayan kişilerin her işyerinde çalışamayacağını ve birçok yerde ayrımcılığa maruz kalacağını ifade etti.

İNGiLTERE: İngiltere hükümeti aşı olmayanların sağlık hizmeti verecek kurumlarda işe girmesini engelleyecek bir yasa üzerinde çalışıyor.

ENDONEZYA: Cakarta'da aşı olmak istemeyen kişilere 350 dolar para cezası kesiliyor.

HİNDİSTAN: Pencap'ta aşı olmayanların SİM kartları alınıyor, Sindh eyaletinde devlet memurlarının maaşları ödenmiyor.