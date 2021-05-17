AA 17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:07 - Güncelleme: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:22

İsrail Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı.

Türkiye'de eğitim gören Filistinli öğrenciler, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, kesilen iletişim hatları yüzünden ailelerinden haber alamadıklarını, ülkelerinde olan biteni televizyondan takip etmeye çalıştıklarını anlattı.

Dokuz Eylül Üniversitesi doktora öğrencisi Gazzeli Mariam Jamal Ghunaim, Gazze bombardıman altındayken ülkesinden, ailesinden uzakta yaşamanın son derece zor olduğunu ifade ederek ailesi, akrabaları ve arkadaşları için büyük kaygı duyduğunu söyledi.

İşgal ve savaş altında olan bir ülkede doğmanın ve yaşamanın tarifi imkansız bir duygu olduğunu dile getiren Ghunaim, "Ben şu anda eğitim için Türkiye'deyim, güvendeyim ama ailem, arkadaşlarım, akrabalarım ateş altında, çoğu zaman onlara ulaşamıyorum. İletişim kanalları İsrail tarafından kesilmiş durumda. Ailemi, birçok anı biriktirdiğim evimi kaybetmekten çok korkuyorum." diye konuştu.

Ailesi ve arkadaşlarından aldığı bilgiye göre Gazze'de elektrik, su, gıda sorununun had safhaya ulaştığını anlatan Ghunaim, İsrail'in ülkesini dış dünyaya adeta kapattığını belirtti.

Gazze'de olup bitenleri dünya kamuoyuna aktaran medya kuruluşlarına ait merkezlerin İsrail tarafından füzelerle vurulduğunu anımsatan Ghunaim şöyle konuştu:

"İsrail bizim sesimizi keserken kendi halkına yönelik en ufak bir hadiseyi dilediği gibi kurgulayarak uluslararası medyaya servis ediyor. İsrail yıllardır Gazze'yi abluka altında tutuyor, yıllardır bebek, çocuk, yaşlı demeden insanlarımızı öldürüyor. Biz ülkemizde markete bile gidemiyoruz, evimizin dışına çıkmaya korkuyoruz. Çoğu insan eğer uyuyabiliyorlarsa elbiselerini bile çıkarmıyor. Çünkü her an kaçmak zorunda kalıyorlar."

- "Ben onları teselli etmeye çalışıyorum ama onlar beni teselli ediyor"

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Gazzeli Zaid Isleem de İsrail işgal güçlerinin Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan 12 Filistinli aileyi evlerinde zorla çıkarması ve fanatik yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesiyle Kudüs'te olayların başladığını hatırlattı.

İşgalci İsrail ordusunun dünyanın gözü önünde Gazze'de sivillere yönelik kanlı bir savaş başlattığını belirten Isleem, Filistinli bir genç olarak Filistin direnişinin eninde sonunda başarıya ulaşacağını, işgalci İsrail'in topraklarından çıkacağını ifade etti.

İsrail'in çocuk, kadın demeden masum insanları acımasızca öldürdüğünü şehirleri füzelerle bombardımana tuttuğunu vurgulayan Isleem şöyle devam etti:

"İsrail ne yaparsa yapsın Filistin direnişini kıramayacaktır. Çünkü bizim direnişimiz topraklarımızda devam eden zulüm ve adaletsizlik son bulana kadar devam edecek."

Isleem, eğitim için Ankara'da olduğunu, ailesinin hayatı için endişelendiğini dile getirerek "Gazze'de yaşayan ailem ve arkadaşlarımla telefon bağlantısı kurabildiğimde kendilerine çok yakın alanlarda olduğunu tahmin ettiğim ardı ardına patlamalar duyuyorum. Dehşet verici sesler. Yanlarında olmadığım için üzgünüm. Ben onları teselli etmeye çalışıyorum ama onlar o durumda beni teselli ediyor." diye konuştu.

- "Bu kez sıradan bir saldırı değil, bir savaş"

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Miral Omar Hamad da Kudüs'te olduğunu, İsrail'in acımasızca Gazze'deki sivil yerleşim yerlerini bombaladığını söyledi.

Son saldırıların diğer saldırılardan farklı olduğunu kaydeden Hamad, "İsrail yıllardır şehirlerimizi bombalıyor. Yıllardır Gazze abluka altında. Bu bilinen ve şaşırtamayan bir şey ama bu kez yaptığı sıradan bir saldırı değil, bir savaş. Uluslararası savaş kurallarını, insan haklarını ihlal ediyor ve dünyanın gözü önünde savaş suçu işliyor. Dünya ise İsrail'e yönelik kınama mesajı bile yayınlamaktan aciz durumda." dedi.

Hamad, Filistin'in değil İsrail'in savaş başlattığını ifade ederek İsrail'de seçimlerden mağlup çıkan ve hükümeti kuramayan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi çıkarları nedeniyle bu saldırıların yoğunlaştığını ifade etti.

Batı Şeria ve Gazze'de İsrail tarafından işlenen cinayetlerin akıl almaz boyutlara ulaştığına dikkati çeken Hamad, Filistinli gençlerin bu saldırılar karşısında asla yılmayacağını vurguladı.