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Türkiye'den Pakistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan bölgesinde meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

AA7 Ekim 2021 Perşembe 11:03 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 11:03
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pakistan'ın güneyindeki Belucistan bölgesinde meydana gelen 5,9 şiddetindeki depremde can kaybı yaşandığı, çok sayıda kişinin yaralandığı ve evlerin hasar gördüğü derin üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin desteğe hazır olduğu vurgulanarak, "Başta depremde hayatını kaybedenlerin aileleri olmak üzere, dost Pakistan hükümetine ve kardeş Pakistan milletine başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralananlara acil şifalar diliyor, yaraların sarılması için Türkiye'nin her zaman olduğu gibi her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu bildiriyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

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