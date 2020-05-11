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Bakan Koca'dan rakamları açıkladı ve uyardı: Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım

Türkiye'de son 24 saatte 1114 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 55 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 139 bin 771, can kaybı 3 bin 841 oldu.

AA11 Mayıs 2020 Pazartesi 20:36 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 20:46
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Türkiye'de son 24 saatte 1114 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 55 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 139 bin 771, can kaybı 3 bin 841 oldu.

Son 24 saatte 3 bin 89 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 95 bin 780 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedbirlere uyarsak yeni vaka sayımız, yakında günde 1000’den daha az olacak." paylaşımında bulundu.

"Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor." ifadelerini paylaşan Bakan Koca şunları kaydetti:

"Bugünkü vefat sayımız 55. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım."

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