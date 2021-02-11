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Güncel

Bakanlık Kovid-19 raporunu açıkladı

Türkiye'de son 24 saatte 7.590 koronavirüs vakası tespit edildi, 94 kişi hayatını kaybetti

AA11 Şubat 2021 Perşembe 19:45 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 20:08
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Türkiye'de son 24 saatte 130 bin 313 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 590 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 130 bin 313 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 590 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 660 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 453 bin 96'ya yükseldi.

Test sayısı 31 milyon 159 bin 676'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 564 bin 427, vefat sayısı 27 bin 187, ağır hasta sayısı 1256 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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