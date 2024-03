Türkiye'de ve elektrikli araç şarj istasyonu sektöründe bir ilk!

RHG Enertürk Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarının kurulum, işletmeye alınma ve işletme süreçleri, Almanya'nın bu alandaki en güvenilir markalarından olan TÜV SÜD'ün gözetiminde gerçekleştirilecek. Elektrikli araç şarj istasyonlarının güvenle işletilmesini sağlamak için çalışmalar yürüten RHG Enertürk Enerji'nin TÜV SÜD ile gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde hem elektrikli araçlar hem de kullanıcılar için istasyonlarda oluşabilecek risk ve kazalara karşı yüksek düzeyde güvenliğin sağlanarak «güvenli şarj istasyonu» ifadesinin sektöre kazandırılması hedefleniyor. Altı aylık düzenli periyotlar halinde TÜV SÜD tarafından kontrol edilmeye devam eden RHG Enertürk Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarında yer alan QR kod ile ilgili istasyonun gözetim bilgilerine kolayca ulaşılabilecek.

GÜVENLİK VE KALİTE İÇİN ÖNCÜ ADIMLAR

2023 yılında başlayan stratejik iş birliği ile TÜV SÜD gözetiminde elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumundan işletmesine uygulanacak yol haritası oluşturuldu. Elektrikli araç şarj istasyonlarının her noktasının uluslararası sertifikalara sahip güvenilir malzemeler ile iklim koşullarına dayanıklı ve güvenli olması amaçlandı, sürecin her aşamasında sürdürülebilirlik anlayışı ön planda tutuldu. Kullanıcılar, RHG Enertürk Elektrikli Araç Şarj İstasyonları üzerinde yer alan etiket ve QR kodlar aracılığıyla; yapılan güvenlik testlerinin sonuçlarına ve belirlenen standartların nasıl uygulandığına ve takip edildiğine dair bilgilere erişebilecek, güvenli altyapıya sahip elektrikli araç şarj istasyonlarında şarj edecek. RHG Enertürk Enerji Genel Müdürü Alpay Beyla ile TÜV SÜD Türkiye CEO'su Kerim Eroğlu, iş birliği bilgilendirme toplantısında bir araya geldi. RHG Enertürk Enerji Genel Müdürü Alpay Beyla: "Türkiye'de elektrikli araç şarj istasyonu işletme lisansı alan ilk 5 şirketten biriyiz. Elektrikli araç şarj istasyonlarımızı kurarken sektörün ihtiyaçlarını, özellikle küresel pazarda önemli bir konu haline gelen istasyon ve şarj güvenliği konularını gözeterek ilerledik. Yatırım süreçlerimizin en başından itibaren kullanıcı güvenini kazanacağımız ve en önemlisi can ve mal güvenliğini sağlayacağımız teknik planlamalara yöneldik. Müşterilerimizin elektrikli araçlarını rahat, hızlı, güvenilir şekilde şarj edebilmeleri için istasyonlarımızın kurulumunda çalışacağımız inşaat ve elektrik alt yüklenicilerimizi seçerken teknik kriterlerin kalıcı ve şeffaf olması için çalışmalarımızı başlattık. Odak noktamız, ulaşımın elektrifikasyonu hedefine katkı sağlarken sadece cihaz ve istasyon kurulumu yapmak değil, elektrikli araç şarj ağı işletmeciliği alanındaki operasyonel etkinliğimizi en üst seviyede tutmak ve kazandığımız kullanıcı güvenini kalıcı kılmak. Operasyonel anlamda oluşabilecek tüm riskleri bertaraf edebilmek adına farklı alt yüklenicileri ve teknik paydaşları ortak bir paydada buluşturuyoruz. Uluslararası normlarda hazırlanan teknik şartname ve kılavuzların sektör için bir ilk olduğunu biliyor, bir rehber görevi görmesini de bekliyoruz. Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliğini ön planda tutuyor ve çalışmalarımıza bu doğrultuda yön veriyoruz." açıklamasıyla projenin elektrikli araç şarj sektörü ve kullanıcıları için olan önemine değindi.

"GÜVENLİ ŞARJ İSTASYONU" İFADESİ SEKTÖRE KAZANDIRILACAK



TÜV SÜD Türkiye Genel Müdürü Kerim Eroğlu ise "TÜV SÜD olarak 150 yılı aşkın süredir, gelecek nesiller için güvenilirliği, kaliteyi ve sürdürülebilirliği göz önünde bulundurarak işletmelere ve tüketicilere değer katmak için çalışıyoruz. RHG Enertürk Enerji ile yaptığımız iş birliği, elektrikli araç şarj istasyonlarının güvenilirliğini kanıtlayacak etiketleme sistemi ile kullanıcılara "güvenli şarj istasyonu" seçimi yaparken büyük kolaylık sağlayacak. İş birliğimizin RHG Enertürk Elektrikli Araç Şarj İstasyonları ve müşterilerine değer katmasını hedefliyoruz." dedi. Elektrikli araç şarj istasyonları alanında yaptığı önemli iş birliği ve projelerle öne çıkan RHG Enertürk Enerji'nin, kapsamlı test, belgelendirme ve denetim hizmetleriyle sektörünün öncüsü olan TÜV SÜD ile yaptığı iş birliği sayesinde elektrikli araç kullanıcılarına sağladığı güvenilir şarj imkanı yanında sürdürülebilir enerji ve ulaşım alanında önemli bir adımı temsil ediyor.