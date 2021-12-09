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Türkiye'de yakalanan Yunan polisleri için yasak kaldırıldı

Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanmaları sonrası haklarında yurt dışı çıkış yasağı kararı verilen 2 Yunan vatandaşı polisin, teminatla haklarındaki kısıtlamanın kaldırılmasına karar verildi.

AA9 Aralık 2021 Perşembe 19:02 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 19:02
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Yunanistan polisi E.E. ile yanındaki A.A'nın avukatları tarafından verilen yurt dışı çıkış yasağına ilişkin itiraz dilekçesi, 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirildi.

Değerlendirme sonunda, soruşturma dosyasının geldiği aşama, Cumhuriyet Başsavcılığının mütalaası ve şüphelilerin Yunanistan'da ikamet ettikleri de dikkate alınarak E.E. ve A.A. hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının ayrı ayrı 25 bin lira güvence beledi yatırmak kaydıyla kalkmasına karar verildi.

- OLAY

Yunanistan polisi E.E. ile A.A. güvenlik güçleri tarafından sınır köylerinden Doyran ve Elçili arasındaki 1. derece askeri yasak bölgede bir otomobilde yakalanmıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirilmişti. Savcılıktaki ifadeleri sonrası "askeri yasak bölge ihlali" suçlamasıyla nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla salıverilmişti.

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