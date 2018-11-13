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Türkiye'de yaklaşık 2,7 milyon kişi göç etti

Türkiye'de geçen yıl 2 milyon 684 bin 820 kişi kentler arasında göç etti.

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Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2017'de 2 milyon 684 bin 820 kişi yaşadığı şehri değiştirdi. Bu nüfusun yüzde 49'unu erkekler, yüzde 51'ini ise kadınlar oluşturdu.
 
Net göç hızına göre geçen yıl en çok göçü Tekirdağ aldı. Tekirdağ'ı, Yalova, Kocaeli, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale, Muğla, Düzce, Uşak ve Şırnak izledi.
 
Net göç hızına göre ise en çok göç veren il Bayburt oldu. Bayburt'u sırasıyla Gümüşhane, Ağrı, Muş, Giresun, Ardahan, Kars, Bitlis, Ordu ve Van takip etti.
 
Aynı ilin ilçeleri arasında göç edenlerin sayısı ise 2017'de 1 milyon 867 bin 211 kişi oldu. Bu bireylerin yüzde 48,6'sını erkekler, yüzde 51,4'ünü ise kadınlar oluşturdu.
 
En büyük nüfusa sahip ilk 5 ilin kendi ilçeleri arasında göç etme durumuna bakıldığında ise İstanbul'da 515 bin 842, Ankara'da 183 bin 112, İzmir'de 122 bin 640, Bursa'da 62 bin 853 ve Antalya'da 52 bin 799 kişinin ilçeler arasında göç ettiği belirlendi.

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