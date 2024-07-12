Ukrayna-Rusya savaşı sonrası yoğun göç alan Antalya'da yaşayan yabancı sayısı 134 bin 339 oldu. Kentte, 101 bin 416 yabancı uyruklu, 26 bin 192 çalışma izinli, 5 bin 763 geçici koruma kapsamında göçmen yaşamını sürdürüyor. Kentte Alanya, Muratpaşa, Konyaaltı ilçelerinde yoğun nüfusa ulaşan Rusya ile Ukrayna vatandaşları, sosyal medya ve anlık mesajlaşma uygulamalarında oluşturdukları gruplarda iletişim kurup, gündelik yaşamlarını kolaylaştırma amacıyla paylaşımlar yapıyor.

ÇOK SAYIDA ÜRÜN İLANDA

Sosyal medya ortamındaki gruplarda bazı yabancıların, ikinci el eşya, araç satışı için ilan paylaşımları da yer aldı. Ülkesine dönmeyi planlayan ya da ihtiyaç fazlası ev eşyasını satışa çıkaran yabancıların ilanlarında koltuk takımından beyaz eşyaya, televizyondan buzdolabına birçok ürün yer aldı. Paylaşımlarda kullanılmış mutfak tüpü, damacana, bardak, tencere gibi mutfak gereçleri dikkati çekti. Terlik, ayakkabı, bikini, iç çamaşırı, elbise gibi giyim malzemelerinin de satışı için yapılan paylaşımlarda elektrikli süpürge, yatak, oyuncak, bebek malzemeleri de yer aldı. Bazı paylaşımlarda motosiklet, otomobil satışı ve kiralama yapılabileceği belirtilirken, fotoğraf makinesi, cep telefonu gibi dijital ürünlerin düşük fiyatları dikkati çekti. İlanlar arasında yasak olmasına rağmen, elektronik sigara ve tütün malzemelerinin satışına yönelik paylaşımlar da yer aldı.

EVCİL HAYVAN SATIŞI

Yabancıların evcil hayvan satışı için paylaşımlar yaptıkları da görüldü. İnternet ortamında satışı yasaklanan evcil hayvanlara, sosyal medya gruplarıyla yeni sahip aranan paylaşımlarda, fiyatın birebir görüşmede belirtileceği ifade edildi. Bazı hayvan sahiplerinin de ilanlarda evcil hayvanlarına geçici süreyle bakabilecek hayvansever talebinde bulunduğu görüldü.

İHBAR EDİN ÇAĞRISI

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, son zamanlarda yabancıların sosyal medya gruplarından canlı hayvan, elektronik sigara, dijital eşya satışına yönelik şikayetin arttığını belirtti. Kontrolsüz satışların hukuki ve tüketici hakları açısından mağduriyet oluşturabileceğine değinen Gündüz, "Bize gelen şikayetlere yönelik bir şey yapamıyoruz. İşlemlere yönelik belge ve muhatap olmadığı için hak aramamız mümkün olmuyor. Ticaret Bakanlığı'nın dikkatini çekmek istiyoruz. Burada gizli ticaret ve yasaklı ürün satışı yapılmaktadır. Tüketicilerimiz, sosyal medya gruplarındaki alışverişle karşılaştığında telefon numarasıyla şikayette bulunabilir" dedi.