Türkiye'deki büyükelçileri 2024'ü böyle anlattı: Savunma alanındaki işbirlikleri yaptık

Bosna Hersek, Arnavutluk, Sırbistan, Polonya, İtalya, Hollanda, İsveç, Fransa, Finlandiya, Estonya, İrlanda, Sudan, Tayland, Japonya, Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Peru, Guatemala ve Maldivler'in Ankara Büyükelçileri, bu yıl Türkiye'de yaşadıkları anıları ve değerlendirmelerini AA ile paylaştı.

- BOSNA HERSEK

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Mirsada Colakovic, Türkiye'ye haziranın sonunda geldiğini belirterek bunun, tüm ülkeyi anlayabilmek için kısa bir süre olduğunu ifade etti.

"(Bu yıl Türkiye'de) En güzel deneyimim Kapadokya seyahatimdi, orada bu pozitif enerjiyi hissettim." diyen Colakovic, bundan keyif aldığını ve Türk mutfağının ve tarihi yerlerin tadını çıkardığını anlattı.

- ARNAVUTLUK

Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Blerta Kadzadej, 2024'ün Elçiliği için "çok başarılı bir yıl" olduğunu söyledi.

Ankara'daki görevine başladığını ifade eden Kadzadej, Arnavutluk ile Türkiye arasındaki karşılıklı üst düzey ziyaretlere işaret etti.

Kadzadej, Türkiye'deki gezileri sırasında Mardin, Gaziantep ve Şanlıurfa'yı ziyaretlerinin harika bir deneyim olduğunu dile getirerek burada en sevdiği tatlılardan biri olan katmeri keşfettiği belirtti. Büyükelçi Kadzadej, Türkiye'deki yaşatılan geleneklere övgüde bulundu.

Herkese mutlu ve sağlıklı bir 2025 dileyen Kadzadej, 2025'i Arnavutça kutladı.

- SIRBİSTAN

Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Aca Jovanovic de Sırpça yaptığı değerlendirmede, Ankara'daki görevine bu yıl başladığını hatırlatarak kendisini en çok etkileyen yerlerden birinin Anıtkabir olduğunu aktardı.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e, dönemin Sırbistan Kral 1. Aleksandar'dan gelen hediyeleri ve Atatürk'ün sergilenen eşyalarını görmenin çok etkileyici olduğunu vurgulayan Jovanovic, "Atatürk'ün farklı ilgi alanları olduğunu gözlemlemek de son derece etkileyiciydi. Birçok kişisel eşyası, spor kıyafetleri hepsi çok ilginçti. Bu vesileyle tüm Türkiye vatandaşlarının yeni yılını kutlarım, 2025'in sağlık huzur ve barış getirmesini dilerim." ifadelerini kullandı.

- POLONYA

Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Przemyslaw Lang, Türkiye'nin sayısız tarihi eserlerle kadim medeniyetlerin izlerini taşıdığını vurguladı.

Türkiye'de binlerce yıllık geçmişin izleriyle buluşup medeniyetlerin kucaklaşmasına şahit olmanın mümkün olduğuna dikkati çeken Lang, "2024'te Konya'ya yaptığım ziyaret sırasında Mevlana'nın huzurunu; aleni, yakinen müşahede etme fırsatına nail oldum." dedi.

Lang, Çatalhöyük'te Polonyalı ve Türk arkeologların yaptığı kazıların hem maziye ışık tuttuğunu hem de iki ülke arasında inşa edilen "dostluk köprüsünü" güçlendirdiğini belirtti.

Türkiye'nin her köşesini dolaştıkça "aziz toprakların" en büyük servetinin halkı olduğunu, daha derin bir şekilde idrak ettiğini sözlerine ekledi.

- İTALYA

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ocak ayında G7 Başkanı olarak ilk yurt dışı ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretinin, İtalyan-Türk dostluğu açısından önemine işaret etti.

Marrapodi, Türkiye'de 2024'te geçirdiği güzel anlardan birinin de İtalyan ve Türk arkeologların 50 yılı aşkın süredir birlikte çalıştıkları Denizli'deki Hierapolis Antik Kenti'ni ziyareti olduğunu belirtti.

2024'te oğlunun mezuniyet törenine katıldığını ve bunun kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Marrapodi, "Ankara ile aramızdaki duygusal bağın güçlenmesine büyük katkı sağlayacak olan, ben ve ailem için duygusal bir anıydı." dedi.

- HOLLANDA

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, 2024'ün iki ülke arasındaki ilişkilerin 100. yıl dönümü ve Türkiye-Hollanda İş Gücü Anlaşması 60. yıl dönümü vesilesiyle "çok özel" olduğunu anlattı.

İki ülkenin çok zengin bir mirası paylaştığını, güçlü dostluk ve ortaklık bağlarının olduğunu söyleyen Wijnands, bunun sadece ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin güçlü olmasından kaynaklanmadığını, iki halk arasındaki yoğun ve sıcak ilişkiden kaynaklandığına işaret etti.

Wijnands, "Bu yüzden bu yıl, (yıl dönümlerini) 36 ilde 44 etkinlikle çok özel bir şekilde kutladık." diyerek düzenlenen etkinliklere değindi.

Büyükelçi Wijnands, Türkçesinin çok iyi olmadığını ancak "Bu güzel dostluğumuz sonsuza kadar sürsün." dileğini ifade edebilecek kadar yeterli olduğunu söyledi.

- İSVEÇ

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard da bu yıl kendisi için en önemli anıyı şöyle paylaştı:

"Geçen yıl, yeni yılı ailemle birlikte Kapadokya'da, Göreme'de geçirdim. Çok kar yağıyordu ve bu, bir İsveçli için önemli."

Mard, Göreme'nin elmas gibi parladığını ve lezzetli yiyeceklerle Türk misafirperverliğinin tadını çıkardığını söyleyerek bu anısını kalbinde taşıyacağını anlattı.

- FRANSA

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont da "2024'te çok güzel şeyler oldu." diyerek bu yıl Paris Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarının çok başarılı geçtiğini anlattı.

"Kısa süre önce, 5 yıl aradan sonra Notre Dame Katedrali kapılarını ziyaretçilere yeniden açtı; bu, olağanüstü bir andı." diyen Dumont, yıl içerisinde güzel olayların yanı sıra üzücü hadiselerin de yaşandığını belirtti.

Dumont, "Ukrayna'da, Gazze'de ve Lübnan'da dünyanın başka yerlerinde devam eden savaşlar..." diyerek Suriye'de Beşşar Esed rejiminin çökmesiyle daha olumlu bir dönemin başlamasını ümit ettiğini kaydetti.

Büyükelçi Dumont, "Bu umutlarla hepinize çok güzel bir 2025 diliyorum." dedi.

- FİNLANDİYA

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Hamalainen, mesajında, "Dünyanın en mutlu ülkesinden çokça selamlar... Bu yıl Finlandiya'nın Ankara Büyükelçiliği için harika bir yıl oldu." ifadesini kullandı.

2024'te Türkiye-Finlandiya arasındaki dostluğun 100. yılının kutlandığını hatırlatan Hamalainen, bu yıl yaşanan önemli gelişmelerden birinin, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'un Ankara ziyareti olduğunu anlattı.

Hamalainen, "Türk ortaklarımızla işbirliğimizi sürdürmek harika, hepinize mutlu Noeller ve mutlu yıllar diliyorum." diye konuştu.

- ESTONYA

Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Vaino Reinart da Türkiye ile Estonya'nın iyi ilişkilerine dikkati çekerek iki ülkenin bu yıl diplomatik ilişkilerini kutladığını kaydetti.

İki ülkenin dostluklarındaki en başarılı yıllardan birini geçirdiğini anımsatan Reinart, Türkiye'nin Estonya ile savunma alanındaki işbirliklerine ilişkin bilgi verdi.

- İRLANDA

İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan, bu yıl İrlanda'yı temsilen Türkiye'de göreve başlamasının kendisi için büyük anlam ifade ettiğini söyledi.

Brosnan, "Bu süre zarfında turist gözüyle Anıtkabir'i ziyaret etmek çok önemliydi, bu büyük ulusu ve Atatürk'ün katkılarını anlamama yardımcı oldu. Güven mektubu törenimin bir parçası olarak çelengimizi oraya bırakmak, 2024 yılında benim için çok önemli bir olaydı." ifadelerini kullandı.

- SUDAN

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, bu yıl Mersin'den Port Sudan'a İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt merkezli Kuwait Society for Relief (KSR) kurumu koordinasyonunda yardım gönderildiğini ve kendisinin de bunun için Mersin'e gittiğini anlattı.

Kara yoluyla ve ilk kez Mersin'e gittiğini belirten Eltayeb, şehrin çok güzel ve halkının da dost canlısı olduğunu dile getirdi.

Eltayeb, halkın destek sağladığını ifade ederek "Gerçekten çok değerli ve dokunaklı bir andı. İnsani yardım gönderdiğimiz için mutluyduk." dedi.

Çok duygulandığını ve bu anı asla unutamayacağını söyleyen Eltayeb, Mersin halkına ve yardım kuruluşlarına teşekkürlerini iletti.

Eltayeb, Ankara'ya geri dönerken Tarsus ilçesindeki Ashab-ı Kehf Mağarası'nı ziyaret ettiklerini ve çok şaşırdığını anlatarak şunları kaydetti:

"Birçok insan burayı ziyaret ediyordu ve o mağarada Ashab-ı Kehf'in bulunduğu ve gömüldüğüne inanıyorlar. Mağarayı gördük. Mağarada oturduğunuzda güneş gün ortasında geliyor. Bu, Kur'an-ı Kerim'de tasvir edilmiştir. Benim için bu çok ilginçti çünkü daha önce hiç bu insanların aslında Türkiye'den olduğunu duymamıştım."

- JAPONYA

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata, 2024'ün Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerinin 100. yıldönümü olduğunu hatırlatarak, bu özel yıl vesilesiyle 200'e yakın etkinlik düzenlendiğini ifade etti.

"Japonya Büyükelçisi olarak yıl boyunca iki ülke ve iki halk arasındaki güçlü dostluk bağlarının varlığını yeniden keşfetmiş olmak beni çok duygulandırdı." diyen Katsumata, Japon Veliaht Prens ve Prenses'in Türkiye ziyaretini anlattı.

Katsumata, İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 100. yıl töreninde sahne alan Türk halk oyunları ve Japon davulunun işbirliğiyle hem dinamik hem uyumlu bir gösteri sergilendiğini belirterek "İki kültürün işbirliğiyle yarattığı fevkalade güzel bir sentezi görmek de beni son derece duygulandırdı." dedi.

Büyükelçi, herkese iyi seneler diledi.

- TAYLAND

Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Apirat Sugandhabhirom, Türk yemeklerini çok sevdiğini söyledi.

Sugandhabhirom, Türkiye'de 2024'te geçirdiği en güzel anlardan birinin Tayland'dan gelen bir şefin patlıcan ve Antep fıstığı gibi Türk mutfağından malzemelerle Tayland mutfağından yemekler pişirdiği etkinlik olduğunu belirtti.

Yemeklerin çok lezzetli olduğunu vurgulayan Sugandhabhirom, keyif aldığı bir başka anısının da canlı yayında Türk mutfağına ait imam bayıldı yemeğini pişirmeyi denediği zaman olduğunu ifade etti.

- ENDONEZYA

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, 2024'ün Türkiye'de geçirdiği ilk yıl olduğunu ifade ederek "Bu sene odak noktam ikili ilişkilerimizin temellerini güçlendirmekti." diye konuştu.

Ekonomik işbirliği ve yeni imkanların keşfi için ziyaretlerin önemine değinen Purnama, 2025'te Türkiye-Endonezya diplomatik ilişkilerinin 75. yıl dönümünün kutlanacağını belirtti.

Purnama, "Gelecek yıl 2025'te işbirliğimizin geleceği ve barış, adalet ile refaha dayalı daha iyi bir dünyaya sağlayacağı olumlu etki konusunda iyimser ve eminim." dedi.

- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri de bu yıl Türkiye'de en keyif aldığı anısının down sendromlu çocuklarla bir araya gelmek olduğunu söyledi.

Zahiri, bir araya geldiği çocuklarla çekilen fotoğrafını göstererek "Bu güzel fotoğrafı, bu güzel down sendromlu kız çocuğu Meryem ile çekildik." dedi.

BAE Kültür Haftası kapsamında düzenlenen ve AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank'ın da bulunduğu "Dostluk ve Spor Gününde" çocuklarla çekilen fotoğrafını gösteren Zahiri, "Bu çocuklar çok güçlü. Maşallah, down sendrom spor alanında altın madalya aldılar." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Zahiri, oğluyla bir fotoğrafını göstererek "Bu da bana bu yıl keyif aldığım harika anları hatırlatan benim güzel oğlum, Sultan. Bu nedenle sizinle 2024'teki keyifli anlarımı paylaşmak istedim. Ayrıca, down sendromlu çocuklara destek olmak için büyük çaba sarf eden tüm ailelere teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim, mutlu yıllar." diye konuştu.

- PERU

Peru'nun Ankara Büyükelçisi Cesar De las Casas, Türkiye'de 2024'te geçirdiği en güzel anlardan birinin "çok güzel bir yer" olarak tanımladığı Şanlıurfa ziyareti olduğunu söyledi.

De las Casas, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yaptığı ziyarete ilişkin, "O şehirde tarihi hissedebiliyorsunuz. Çok harika bir şehir çünkü kültür açısından çok zengin." dedi.

Ziyareti sırasında çok güzel zaman geçirdiğini belirten Büyükelçi De las Casas, "Umarım gelecek yıl Türkiye'de bu tür ziyaretleri daha fazla yapma fırsatım olur." ifadesini kullandı.

- GUATEMALA

Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos, 2024'ün kendisi ve ailesi için önemli bir yıl olduğuna işaret ederek "Guatemala'yı Türkiye'de temsil etmek büyük bir onur. Bu fırsat sadece bir ayrıcalık değil, aynı zamanda büyük bir mücadele. Türkiye, insanları, gelenekleri, yemekleri, edebiyatı ve dili hakkında mümkün olduğunca çok şey öğrenme şansım oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Recinos, 2024'te Türkiye'de birçok yeri ziyaret ettiğini ancak bunun kendisi için hala yeterli olmadığını söyleyerek "Listede daha pek çok yer olduğunu bilerek bu yerlere geri dönmeyi ve keşfetmeye devam etmeyi çok isterim." diye konuştu.

Tokat'ı ziyareti esnasından unutulmaz bir an yaşadığını belirten Recinos, "Tam şehirden ayrılmak üzereyken bizi ağırlayan ev sahibimiz beni durdurdu ve tekrar gelip onları ziyaret etmem için davet etti. Sonra ben ayrılırken bir grup insan veda etmek için arkamdan su dökmeye başladı. Bu bende derin bir etki bırakan güzel bir sembolik jestti." ifadelerini kullandı.

Recinos, Türkiye'de kendisini evinde gibi hissettiğini dile getirerek "Türk misafirperverliğinin sıcaklığı her yerde kendini gösteriyor ve her seferinde hoş karşılandığımı hissettiriyor." dedi.

- MALDİVLER

Maldivler'in ilk Ankara Büyükelçisi Abdul Raheem Abdul Latheef, Türkiye'de geçirdiği zaman içinde dikkatini en çok çeken şeyin, Türk halkının nezaketi ve samimiyeti olduğunu söyledi.

Latheef, kendi halkı ve Türk halkının pek çok ortak noktası olduğuna işaret ederek "Türk insanının sıcaklığı, misafirperverliği ve sıcakkanlı doğası, onlarla tanışan herkes üzerinde kesinlikle kalıcı bir etki bırakıyor." ifadesini kullandı.

Türk halkını ülkesine davet eden Latheef, "Aynı şekilde, siz nasıl bizi kollarınızı açarak karşıladıysanız, biz de bu jeste karşılık vermeyi dört gözle bekliyoruz. Hepinizi, el değmemiş kumsallarımız ve canlı deniz hayatımızla birlikte Maldivler misafirperverliğini deneyimleyebileceğiniz güzel ülkemize bekliyoruz. Hepinizi hayatın güneşli tarafına davet ediyoruz." diye konuştu.