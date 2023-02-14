''Türkiye'deki depremler insanlık için bir sınav''

Tamer, "Korea JoongAng Daily" gazetesine verdiği röportajda, depremlerin ardından Güney Kore hükümeti ve halkının desteğini değerlendirdi.

Güney Kore hükümeti ve halkına ilk günden bu yana verdikleri destek için teşekkür eden Tamer, "Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'dan, sokakta yürüyen normal Korelilere kadar herkesin kalbinin bizim için ve bizimle beraber attığını hissettik." ifadesini kullandı.

Tamer, söz konusu depremin yol açtığı yıkıma ilişkin, "Yıkım, yaklaşık 132 nükleer bombanın yol açacağı yıkıma eşit. Depremden etkilenen bölge, Güney Kore'den daha büyük. 10 kentteki 13,5 milyon insanı etkiledi. Bu birçok ülkeden daha büyük bir alan." değerlendirmesinde bulundu.

Depremin, insanların yatağında uyuduğu bir saatte olduğuna dikkati çeken Tamer, "İnsanlar, ayaklarında çorap olmadan, buz gibi havada pijamalarıyla sokağa çıktı. Bu çok büyük bir yıkım. Devasa bir deprem. Hiçbir ülke kendi başına bu şiddetteki bir doğal afet ile başa çıkamaz. Bu, insanlık için bir sınav." görüşünü paylaştı.

- BÜYÜKELÇİ TAMER'DEN GÜNEY KORELİ ARAMA KURTARMA EKİBİNE ÖVGÜ

Tamer, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un ilk günden Türkiye'ye gerekli yardımların yapılması talimatı vermesinden dolayı müteşekkir olduklarını kaydederek ilk günden bu yana barış yapmak isteyen insanların Büyükelçiliğe telefon ve e-posta yağdırdığını vurguladı.

Güney Kore halkının "Türkiye'deki kardeşlerine el uzatmak" istemesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Tamer, "Depremin ikinci günü Güney Kore hükümeti, Türkiye'ye 120 arama kurtarma personelinden oluşan bir ekip yolladı. Bu ekip müthiş bir iş çıkarıyor." dedi.

Tamer, Türkiye'ye giden ekiple sürekli temas halinde olduklarını ifade ederek "İlk öncelik sizin güvenliğiniz. Lütfen evinize güvenle dönün. Döndüğünüzde hepinizi Güney Kore'deki Incheon Havalimanında güvenle karşılamak istiyorum." çağrısı yaptı.

Güney Koreli arama kurtarma ekibinin çok sayıda kişiyi kurtardığını vurgulayan Tamer, "Bizim kültürümüzde bir canı kurtarmanın tüm insanlığı kurtarmak olduğunu onlara da söyledim." ifadesini kullandı.

- "ÖNÜMÜZDE ÇOK BÜYÜK BİR GÖREV VAR"

Tamer, arama kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra da uzun bir iyileşme süreci olacağını vurgulayarak "Evleri, hastaneleri, hükümet binalarını, camileri, kiliseleri, okulları her şeyi inşa etmemiz lazım. Çünkü birçok şehir şu anda yaşanamaz halde, bu şehirlerin yıkılıp yeniden inşa edilmesi lazım. Bunun için de ciddi miktarda fon gerekecek. Bu arada da insanlara barınacak yer, yemek, ilaç, kıyafet, geçici okul, geçici klinik, hastane sağlamamız gerekecek. Yani önümüzde çok büyük bir görev var." değerlendirmesinde bulundu.

Şu andaki en acil ihtiyaçların kışlık çadır, ısıtıcı, battaniye ve uyku tulumu olduğuna işaret eden Tamer, Koreli yetkililere, bebek bezleri, hijyenik ped, umumi tuvalet ve duşlar, kışlık botlar ve giyeceklere ihtiyaç duyulduğunu ilettiğini söyledi.

Tamer, Türk halkı için dua eden, para ve yardım gönderen herkese teşekkür ettiğini belirterek geçen hafta Büyükelçiliğe gelerek taziye defterini imzalayan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon hakkında, "Çok kibar bir insan. Gözlerine baktığımda onun acı çektiğini görebiliyordum, derinden etkilenmişti. Bana 'Lütfen taziye dileklerimi Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletin, biz sizin için buradayız.' dedi." ifadesini kullandı.

- "DEPREM ÖLDÜRMEZ, BİNA ÖLDÜRÜR"

Türkiye ve Güney Kore'nin kardeş olmasının ötesinde "kan kardeşi" olduğunu vurgulayan Tamer, "1950'de Koreli kardeşlerimize, özgürlükleri, demokrasileri ve hayatları için zor zamanlarında yardımcı olmak için geldik. Ülkemden 1000 Türk askeri, Koreli kardeşleriyle can verdi." ifadesini kulandı.

Tamer, Türk hükümetinin kurallara uymayan inşaatların sorumlularını da bulacağını belirterek "Deprem öldürmez, bina öldürür. Açgözlülük kötü bir hastalık. Bina inşa kodlarımız var. Bu kodlara uymazsanız ya da uygulamazsanız, suçlular her zaman ortaya çıkar. Bu enkazı ve her şeyi temizledikten sonra, teknik kurallara uymayan kişilere yönelik cezai işlem olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Zor zamanlarda bile fırsatçılık yapanlar olduğuna da işaret eden Tamer, bağış yapmak isteyenlerin paralarının doğru yerlere gitmesi için Büyükelçiliğin resmi sitesini ziyaret etmesi gerektiğini vurguladı.