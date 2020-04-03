İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7097
  • EURO
    7,2574
  • ALTIN
    347.697
  • BIST100
    89719.9
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'deki kampanyaya destek veren ABD'li sanatçı Miles: Birliğinizi alkışlıyorum
Güncel

Türkiye'deki kampanyaya destek veren ABD'li sanatçı Miles: Birliğinizi alkışlıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı “Biz Bize Yeteriz Türkiye'm” kampanyası hakkında ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına yurt dışından bağış yapan dünyaca ünlü ABD'li sanatçı Della Miles, 'Bu kampanyayı sonuna kadar da her fırsatta destekliyorum.” dedi.

DHA03 Nisan 2020 Cuma 13:17 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 13:17
ABONE OL

ABD'li ünlü sanatçı Della Miles, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” kampanyası hakkında ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyası, işine ara vermesi gereken insanları destekleyen harika bir organizasyon. Bu zor süreçte ülke olarak birlik olmanızı alkışlıyorum. Bu kampanyayı sonuna kadar da her fırsatta destekliyorum.”

"SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİN" UYARISI

Miles, koronavirüs (Covid-19) ile ilgili nasıl bilgi edinilebileceği hakkında ise, “Koronavirüs hakkında söyleyebileceğim tek şey kendi hijyeninize dikkat edin. Sosyal mesafe kuralına uymak son derece önemli. Virüs nasıl bulaşıyor bu konudaki araştırmanızı yaptığınızdan emin olmaktır. Çünkü koronavirüsün tam olarak ne olduğu çok açık değil, tüm dünya bu soruna karşı çalışıyor” diye konuştu.

MILES’TAN EVDE KAL TÜRKİYE MESAJI

Tüm dünyadaki hükümetlerin ve bilim insanlarının koronavirüse yönelik uygun tedavi yöntemlerini bulmak için çok çalıştıklarını belirten Miles tüm dünyaya ve Türkiye’ye farklı dillerde “Evde kal” mesajı verdi.

Başkan Erdoğan talimatı verdi: Yollarını bakanlık yapacak

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş karar
Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş karar

Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş karar

Türk bilim insanları geliştirdi! Koronavirüsü 15 saniyede öldürüyor
Türk bilim insanları geliştirdi! Koronavirüsü 15 saniyede öldürüyor

Türk bilim insanları geliştirdi! Koronavirüsü 15 saniyede öldürüyor

Koronavirüsü yenen Fatih Terim 3 kişiden şikayetçi oldu!
Koronavirüsü yenen Fatih Terim 3 kişiden şikayetçi oldu!

Koronavirüsü yenen Fatih Terim 3 kişiden şikayetçi oldu!

Hava saldırısında öldürüldüler
Hava saldırısında öldürüldüler

Hava saldırısında öldürüldüler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.