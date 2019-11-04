Alman Bild gazetesinin Yunanistan muhabiri Liana Spyropoulou Yunanistan ve Türkiye'deki mülteci kamplarını değerlendirdiği yazısında gördüğü manzara karşısında çok şaşırdığını ve Türkiye'deki mülteci kamplarının Yunanistan'dakilerden bin kat daha iyi durumda olduğunu ve daha insani bir şekilde oluşturulduğunu belirtti.

Türkiye'de Altınözü ve Kilis'teki mülteci kamplarını gezdikten sonra bunu Bild gazetesi için haberleştiren gazeteci Spyropoulou, ''Türkiye'de, benim hükümetimin, benim Yunanistan'ımın mültecilerle nasıl insanlık dışı bir oyun oynadığını, en zavallıların ve korunmasızların sırtından nasıl siyaset yapıldığını farkına vardım.'' ifadesini kullandı.

2015 yılında başlayan sığınmacı krizinden bu yana Yunanistan'daki kampların durumundan utandığını dile getiren Spyropoulou bugüne kadar mültecilerin yatacak döşekleri bile olmadığı için aylarca toprakta yatmalarından, açık havada ateşle yemek hazırlamak zorunda kalmalarından ve çocukların korunmasız olmasından sadece AB ve Birleşmiş Milletleri sorumlu tuttuğunu kaydetti.

Yunanistan'daki kurumların mültecilerin ihtiyaçlarını sadece AB'den ısmarlaması gerektiğini ancak bunu bile yapmadıklarını anlatan Yunanlı gazeteci, ülkesinin mültecilerin kuzeydeki ülkelere gitmeleri için ya da AB'den daha fazla para gönderilmesini istediği için mi bunu yapıp yapmadığı sorusuna cevap aradığını belirtti.

Türkiye'deki kampları görünce gözlerine inanamadığını vurgulayan Liana Spyropoulou Türkiye'deki mülteci kamplarının Yunanistan'daki kamplara oranla 5 yıldızlı otel gibi olduklarını ifade etti.

Haberinde bazı kıyaslamaları da veren gazeteci Yunanistan'daki kamplarda tuvalet ve banyoların toplu bir alanda olduğunu, çöpten geçilmediğini, insanların kötü hava şartlarına karşı korunmasız bir şekilde yerlerde yattığını belirterek, Altınözü ve Kilis'te ise mültecilerin konteynır evlerde kendilerine ait tuvalet banyo ve mutfakları bulunduğunu her yerin tertemiz olduğunu ve hatta çevrenin yeşillendirildiğini vurguladı.

Yunanistan'daki bazı kamplarda çocuklar için eğitim imkanı olmadığına dikkati çeken gazeteci, çocukların da pislik içinde oynadıklarını ifade ederek Altınözü ve Kilis'te ise anaokul, okul ve hatta müthiş bir kütüphanenin bulunduğunu kaydetti.

Yunanlı gazeteci Liana Spyropoulou ülkesindeki kamplarda güvenliğin olmadığını, yemek için 3-4 saat sıra beklendiğini ve kayıtlı olanlar için ayda 90 avro verildiğini belirtti.

Gazeteci, Türkiye'deki kamplarda ise parmak iziyle giriş çıkışların yapıldığını, güvenliğin çok yüksek olduğunu, mültecilerin kendi yemeklerini yapma imkanı bulunduğunu ve kişi başı 100 avro ödeme yapıldığını aktardı. Haberde Türkiye'deki sığınmacılardan bazılarının iş buldukları ve çalıştıklarını da vurgulandı.