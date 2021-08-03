Türkiye'deki orman yangınlarına 6 ülkeden hava desteği geldi

AA 3 Ağustos 2021 Salı 14:22 - Güncelleme: 3 Ağustos 2021 Salı 14:22

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, AA muhabirine, Türkiye'deki orman yangınlarının kontrol altına alınmasında rol alan yabancı hava araçlarına ilişkin bilgi verdi.

Özkaya, Türkiye'nin sahip olduğu toplam 45 helikopter ve 3 uçağın yanı sıra yabancı ülkelerden de destek geldiğini ve hala bekledikleri yardım uçakları olduğunu söyledi.

Şu an ülkede bulunan 18 yabancı hava aracının 12 uçak ve 6 helikopterden oluştuğunu aktaran Özkaya, uçaklardan 10'unun ve helikopterlerin tamamının bedelsiz olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin, Tarım ve Orman Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı veya AFAD üzerinden herhangi bir uluslararası yardım çağrısı yapmadığını anlatan Özkaya, "İran 1 uçak ve 2 helikopter ile destek verdi. Azerbaycan 1 helikopter ve 53 araçlık bir kara ekibiyle şu an yangın bölgesine ulaşmak üzere. Ukrayna 3 uçakla destek verdi. Rusya'dan da 5 uçak ve 3 helikopter geldi." diye konuştu.

- 4 AB ÜLKESİNDEN TEKLİF

Avrupa Birliğindeki (AB) "Sivil Koruma Mekanizması"na da değinen Özkaya, bunun AB'ye üye ülkelerin aidat ödeyerek oluşturdukları bir mekanizma olduğunu anlattı. AFAD'ın da buraya üye olduğunu vurgulayan Özkaya, şöyle devam etti:

"Yıllık belirli bir ücret ödüyoruz. Burada bir havuzda para toplanıyor ve ihtiyaç duyan ülkelere, buradan destek veriliyor. Bu bir yardım değil. Kendi hakkımızı, yeri geldiğinde kullanıyoruz. Buna yardım demiyoruz. Bunun adı destektir çünkü hakkımız olanı istiyoruz. Bu çağrıya 4 ülkeden 5 uçaklık öneri geldi."

Hırvatistan, İspanya, Fransa ve Romanya'dan teklif geldiğini söyleyen Özkaya, Romanya'nın uçağının dolumunun farklı olması sebebiyle Türkiye'nin şartlarını karşılamadığını belirtti. Özkaya, "Romanya'ya bu uçağa ihtiyaç duymadığımızı ileterek teşekkür ettik. Fransa'nınki de amfibik olmadığı ve henüz hazır olmadığı için iptal oldu. Amfibik olanlardan 1'i Hırvatistan ve 2'si İspanya'dan olmak üzere 3 uçak geldi. Hırvatistan uçağı Antalya Gazipaşa'ya indi. İspanya'ya ait 2 uçak ise Dalaman'a indi." ifadelerini kullandı.

Söz konusu uçakların gece uçamadığının altını çizen Özkaya, "Bizim hakikaten hava gücümüz iyi ama bu tür destek vermek isteyen ülkeleri de kıramıyoruz. Bu yardım taleplerini geri çevirmek diplomatik olarak da doğru değil." dedi.