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Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönmenin sevincini yaşıyor

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında Türkiye'den ülkelerine dönen Suriyeliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. 62 yaşındaki Hilva Muhammet, 'Türk halkına teşekkür ediyorum. Çok iyi insanlar bize çok yardımcı oldular, Allah razı olsun onlardan. Ülkemize döneceğimiz için çok mutluyum. Kim ülkesine döndüğü için mutlu olmaz ki.' dedi.

AA11 Aralık 2024 Çarşamba 17:39 - Güncelleme:
Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönmenin sevincini yaşıyor
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Ülkelerindeki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine dönüyor.

Türkiye'ye 9 yıl önce sığınan Muhammet Cumiye (30), AA muhabirine, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

Cumiye, "Kilis'te çalıştım. Savaş bitti artık ülkemize gideceğiz. Orada ailem var, onlara kavuşacağım." dedi.

5 çocuk babası Cumiye, "Türkiye'ye teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Türkiye'ye 13 yıl önce kocasıyla gelen 62 yaşındaki Hilva Muhammet ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Suriye'nin Halep şehrindeki evine dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Muhammet, "Türk halkına teşekkür ediyorum. Çok iyi insanlar bize çok yardımcı oldular, Allah razı olsun onlardan. Ülkemize döneceğimiz için çok mutluyum. Kim ülkesine döndüğü için mutlu olmaz ki." ifadelerini kullandı.

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