Türkiye'deki terör saldırıları İsrail ile bağlantılı mı? Yusuf Alabarda cevap verdi

SAVTEK Dergi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda, Star Gazetesi'nin sorularını cevapladı. "Terör örgütü PKK'nın saldırılarının sebebi Türkiye'nin Filistin'e verdiği destek midir?" sorusunu cevap veren Yusuf Alabarda, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti oradaki iki çapulcu tarafından ders verilebilecek bir ülke değildir. Türkiye ile ilgili konuyu bağlamak gerekirse, İsrail ile Filistin arasında devam eden İsrail'in soykırımı bu konularda ne kadar etkendir? Bunu ölçecek bir barometre şuan elimizde yok. Fakat Türkiye'nin 40 yılından bu yana terör ile hemhal olduğunu fakat gelindiğimiz son 2-3 yıl içerisinde Türkiye'de terörün adeta nefes alamaz hale geldiğini biliyoruz." dedi.

"TÜRKİYE, İKİ TANE ÇAPULCU TARAFINDAN DERS VERİLEBİLECEK BİR ÜLKE DEĞİLDİR"



Geçtiğimiz günlerde yaşanan alçak terör saldırılarına değinen Yusuf Alabarda, "Saldırılarda şehitlerimizin olması, Türkiye içindeki bir terörden Türkiye dışındaki bir teröre, terörle mücadeleye taşınmış olmanın sonucudur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki son terör olaylarının İsrail ile bağlantılı olup olmadığını değerlendiren Alabarda, "Peki bu olay direkt İsrail ile Filistin çatışmasıyla ya da İsrail'in Filistin'de yapmış olduğu soykırım ile izah edilebilir mi? Evet, etkendir ama bunun dışında da Türkiye'nin hem Suriye'de hem Irak'ta hem de Kafkasya'da ortaya koymuş olduğu politikaya, farklı bir yaklaşım getirmek isteyen, Türkiye'ye bu konuyla ilgili ders vermek isteyen, Türkiye'ye bu konu ile ilgili bedel ödetmek isteyenlerin buna dahli olabilir." diye konuştu.

Konu bağlamında uluslararası ilişkilere atıfta bulunan Alabarda, "Uluslararası ilişkiler bir satranç tahtası gibi düşünüldüğünde, bu şekilde terör örgütü PKK'ya destek vermeleri perspektiflerinden anlaşılabilir. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti, oradaki iki tane çapulcu tarafından ders verilebilecek bir ülke değildir. Bunun böyle olmadığını şimdi görüyoruz. Son günlerde daha net bir şekilde göreceğiz." diyerek konuşmasını bitirdi.