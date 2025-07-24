İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2025 Cuma / 30 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5642
  • EURO
    47,8903
  • ALTIN
    4392.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'deki yabancı misyonlardan orman şehitleri için taziye mesajı
Güncel

Türkiye'deki yabancı misyonlardan orman şehitleri için taziye mesajı

Türkiye'deki yabancı diplomatik temsilcilikler, Eskişehir Seyitgazi'de orman yangınına müdahale sırasında hayatını kaybeden 10 kişi için taziye mesajı yayımladı.

AA24 Temmuz 2025 Perşembe 23:36 - Güncelleme:
Türkiye'deki yabancı misyonlardan orman şehitleri için taziye mesajı
ABONE OL

Büyükelçilikler, Eskişehir'deki orman yangınında 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsünün yaşamını yitirmesinin ardından X sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaştı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Eskişehir bölgesindeki yangınlarla mücadele ederken hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunarak "Çok sayıda yangının meydana geldiği bu zorlu dönemde Fransa, Türkiye'nin yanındadır." ifadesini kullandı.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis de "İnsan hayatları ve ormanları kurtarmak için canlarını kaybedenler nedeniyle çok üzgünüm. Kahramanlardı. Başınız sağ olsun." paylaşımında bulundu.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg da Eskişehir'den acı haberler geldiğini belirterek "Orman yangınlarına müdahale ederken hayatını kaybeden 10 kişinin yakınlarına en derin taziyelerimi iletiyorum. Yaralanan 14 kişiye ise acil şifalar diliyorum. İklim değişikliği hepimiz için varoluşsal bir tehdit oluşturmaktadır." ifadelerini paylaştı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği de orman yangınında değerli can kayıplarından dolayı derin bir üzüntü içinde olduklarını kaydederek şunları kaydetti:

"Yaslı ailelere başsağlığı diliyor, yaralıların en kısa sürede ve tam olarak iyileşmesi için dua ediyoruz. Geçmiş olsun."

"KALBİMİZ, YANGINLARA KARŞI MÜCADELE EDENLERLE VE TÜRK HALKIYLA"

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliğinin paylaşımında ise hayatını kaybeden orman ve kurtarma çalışanları ve gönüllülerinin ailelerine başsağlığı dileği sunularak "Kalbimiz, yangınlara karşı mücadele edenlerle ve Türk halkıyla." denildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğundan yapılan paylaşımlarda da, "Eskişehir'de ve Türkiye'nin diğer bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarının yol açtığı can kaybı ve yıkımdan dolayı derin üzüntü duymaktayız. Düşüncelerimiz yaslı aileler, yangından etkilenenler ve yangınları kontrol altına almak için yorulmadan çalışan cesur ilk müdahale ekipleriyle birliktedir. Amerika Birleşik Devletleri, bu zor zamanda Türkiye'nin yanındadır." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ise X sosyal medya hesabından, Eskişehir'de meydana gelen orman yangınlarına müdahale ederken hayatını kaybeden orman personelleri ve arama kurtarma gönüllülerinin acı kaybı nedeniyle taziyelerini bildirdi.

Yangına müdahale sırasında hayatını kaybedenlerin insanları ve doğayı koruma uğruna verdikleri büyük fedakarlığın saygı ve minnetle anıldığı kaydedilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Gösterdikleri çaba, dayanışma ve özverinin en yüce değerlerini yansıtmaktadır. Her iki kurumun (Orman Genel Müdürlüğü ve AKUT) uzun süredir ortağı olarak, bu acı kaybın derin üzüntüsünü paylaşıyor; hayatını kaybedenlerin aileleri, çalışma arkadaşları ve yakınlarıyla tam dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Düşüncelerimiz bu zor zamanlarda onlarla birliktedir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz."

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.