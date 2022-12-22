Türkiye'deki yaklaşık 1,5 milyon yabancıya sosyal uyum eğitimi verildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasındaki işbirliği protokolü kapsamında 27 Ekim 2019'dan itibaren halk eğitim merkezlerinde "Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi (SUYE) Programı" uygulanıyor.

Program çerçevesinde, Türkiye'de yaşayan yerleşik yabancılara, ülkedeki sosyal, ekonomik ve kültürel hayata uyumlarının kolaylaştırılması amacıyla 8 saatlik kurslar veriliyor.

Türkiye genelinde 17-65 yaş arasındaki tüm yabancıların ücretsiz yararlanabildiği ve interaktif sunumların yapıldığı eğitimlerde, ülkedeki sosyal yaşam, örf ve adetler ile Türk hukuk düzeni gibi konular işleniyor.

Tercümanların da eşliğinde verilen kurslarda, ortak yaşam alanları ile hak ve yükümlülükler konusunda dikkat edilecek konular anlatılıyor.

Acil durum ve önemli telefon numaraları ile Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında da bilgilendirmelerin yapıldığı program kapsamında, 18 Aralık itibarıyla 1 milyon 435 bin 615 kişiye sertifika verildi.

SUYE Programı'nın uygulandığı Mamak Halk Eğitim Merkezindeki kursları AA görüntüledi.

- "UYRUK OLARAK KİMSEYİ AYIRMIYORUZ"

Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Gökçe Ok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, programın Kovid-19 sürecinde aksadığını, 2021'in ikinci çeyreğinden itibaren projeye hız verildiğini belirtti.

Programda, pratik Türkçe konuşma becerileri ile sosyal uyumla ilgili eğitimlerin verildiğini dile getiren Ok, "2022 sonu itibarıyla hedef kitlemiz olan 2 milyon 24 bin kişinin, uyruk bazlı bir dağılım olmaksızın bugüne kadar 1,5 milyonuna ulaşmış durumdayız." dedi.

Ok, programın belirli yaş grubundakilere yönelik olduğunu ve yabancılar arasında ayrım gözetilmediğini ifade etti.

Eğitimler için "suye.goc.gov.tr" internet adresi, halk eğitim merkezleri ve il göç idaresi müdürlüklerinden başvuru yapılabildiğini ve sertifikaların Göç Kayıt Sistemi'ne eklendiğini bildiren Ok, şöyle devam etti:

"İkametten vize işlemlerine, yasal kalış haklarından yol izin belgelerine birtakım kamu hizmetlerinden yararlanma noktasında taleplere ya da istisnai yolla vatandaşlık elde etmeye kadar 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamına giren bütün iş ve işlemler için sistemimizde SUYE eğitiminin alınıp alınmadığına bakıyoruz. Bizim dışımızda verilen hiçbir sertifikanın yasal olarak bir karşılığı yok.

Bazen özel kurslar marifetiyle bazen de başka inisiyatiflerin aynı isme yakın birtakım faaliyetleri duyurduklarını, öğrenci kabul ettiklerini biliyoruz, duyuyoruz. Herkes serbesttir, hürdür, istediği yerden istediği eğitimi alabilir ama oradan alacakları sertifikaların yasal olarak ne MEB ne de Göç İdaresi Başkanlığı nezdinde herhangi bir karşılığı yok. O yüzden insanları, ücretsiz olarak halk eğitim merkezlerinden bu kursları alma noktasında uyarıyoruz."

- "5 BİN 600 EĞİTİMCİYE HİZMET İÇİ EĞİTİM VERDİK"

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Selami İskender de programın başta 26 ilde, yaklaşık 1 yıldır da 81 şehirde uygulandığını belirterek, "5 bin 600 eğitimciye hizmet içi eğitim verdik. Yaklaşık 200 tercüman aracılığıyla yapılan eğitimlerde iyi bir başarı sağladığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Mamak Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel de ilçe genelinde 2019'dan bu yana düzenlenen 150 kursta 20 bin kişiye eğitim verildiğini bildirdi.

- "TÜRK KÜLTÜRÜNÜ BİLİYORUM AMA EĞİTİM ÇOK FAYDALI OLDU"

Suriye'den 2012'de geldiği Türkiye'de lise ile üniversite eğitimini tamamlayan 24 yaşındaki Ahmad Fathallah Naddaf, programın yabancılar arasında konuşulduğunu ve İstanbul'da yaşayan ailesinin de eğitimlere katıldığını söyledi.

Kendisinin de programa başvurduğunu anlatan Naddaf, "Üniversite okuduğum için Türk kültürünü biliyorum ama eğitimin çok faydalı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Türkiye'ye 2017'de gelen 57 yaşındaki Iraklı Abdulwahıd Muhammed Amin Al Ferhad de programı arkadaşlarından öğrendiğini ve eğitimlerin çok keyifli geçtiğini belirtti.