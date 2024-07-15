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Türkiye'den 15 Temmuz günü FETÖ uyarısı: İlgili makamlara uyarılarda bulunduk

Japonya'nın başkenti Tokyo'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinliği düzenlendi. 'FETÖ iltisaklı okul, dernek ve şirketlerin maalesef Japonya'da da mevcudiyeti bulunmakta' diyen Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, bu kuruluşların yol açabileceği tahribat hakkında Japon makamlarına uyarılarda bulunduklarını söyledi.

AA15 Temmuz 2024 Pazartesi 07:52 - Güncelleme:
Türkiye'den 15 Temmuz günü FETÖ uyarısı: İlgili makamlara uyarılarda bulunduk
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Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Tokyo Camisi ve Kültür merkezi yerleşkesindeki Ertuğrul Salonu'ndaki programa, Türk kamu ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Büyükelçilik Sosyal İşler Müşaviri ve Tokyo Camisi eski İmam Hatibi Raşit Alas, Kur'an-ı Kerim okudu.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen konuşmasında 15 Temmuz'u, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı "milletin tek yürek halinde cevabı" olarak niteledi.

Türk vatandaşlarının, her seçim döneminde sandıkta "dünyada eşine az rastlanan bir katılım" sergilediğini kaydeden Güngen, vatandaşların, "demokrasiye yönelik ihtimamını, 15 Temmuz gecesi canlarını, tank ve mermilere siper ederek kanıtladıklarını" söyledi.

Darbe girişiminin FETÖ tarafından organize edildiğinin "örgüt içerisinden kişilerin ifadeleriyle ortaya çıkarıldığını" kaydeden Güngen, "buna karşın aklını, iradesini ve vicdanını böyle bir şebekeye kaptıran birçok şahsın bu yalın gerçeği halen kabullenemediği de görülmekte" dedi.

- "JAPONYA'DA DA MEVCUDİYETİ BULUNMAKTA"

Güngen, "FETÖ terör şebekesinin" evrensel değerleri kendi amaçları için kullanan "çıkarcı ve yozlaşmış unsurlarının" fırsat buldukları ülkeler için ciddi bir tehlike arz etmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

"FETÖ iltisaklı okul, dernek ve şirketlerin maalesef Japonya'da da mevcudiyeti bulunmakta" diyen Güngen, bu kuruluşların yol açabileceği tahribat hakkında Japon makamlarına uyarılarda bulunduklarını söyledi.

Güngen, "milletimiz bu mücadelenin ana gücü ve teminatıdır, 15 Temmuz'u ve demokrasimize sahip çıkan milletin zaferini unutmayacağız ve unutturmayacağız" diye konuştu.

Fotoğraf sergisinin açıldığı etkinlikte davetliler, 15 Temmuz sürecinin kahramanları, şehit yakınları ve gazilerin anlatımıyla, kamera kayıtlarıyla gösterildiği "Direniş" belgeselini izledi.

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