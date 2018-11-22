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Türkiye’den 327 Iraklı göçmen daha iade edildi

Irak’ın büyük bir bölümünü terör örgütü DEAŞ’in işgal etmesinin ardından ülkelerini terk ederek Türkiye’ye sığınan 327 Irak uyruklu göçmenin daha bugün memleketlerine iade edildiği bildirildi.

  • İHA
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Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gönüllü eve dönüş" programı kapsamında komşu ülkelere sığınan Iraklıların memleketlerine geri dönüşlerinin devam ettiği i ifade edilerek, Türkiye’de ikamet eden 327 göçmenin bugün Habur Sınır Kapısı'ndan Irak’a geri döndükleri belirtildi.
 
Geri dönen göçmenlerin büyük bölümünün Musul’dan olduğu kaydedilen açıklamada, göçmenlerin bakanlık tarafından tahsis edilen araçlarla ülkelerine ücretsiz geri döndüğü bildirildi.
 
Haziran 2014’te terör örgütü DEAŞ’ın Irak'ın büyük bir bölümünü işgal etmesi, ülke tarihinde en büyük iç göç dalgasına neden olmuştu. Yaklaşık 6 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. DEAŞ’ın geçtiğimiz yılın sonunda Irak’tan tamamen çıkarılmasına rağmen hala bir milyondan fazla Iraklı, hizmet yetersizliği nedeniyle evlerine geri dönmedi.
 

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