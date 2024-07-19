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Türkiye'den 4'ü F-16 5 uçak bölgede... Görüntüleri MSB paylaştı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 4 adet F-16 ve 1 KC-135R uçağı, NATO Müttefik Hava Kuvveti Komutanlığı tarafından Romanya'da gerçekleştirilen 'Entegre Hava Füze Savunma Eğitimi'ne katıldı.

DHA19 Temmuz 2024 Cuma 16:16 - Güncelleme:
Türkiye'den 4'ü F-16 5 uçak bölgede... Görüntüleri MSB paylaştı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 4 F-16 savaş uçağı ve 1 KC-135R tanker uçağının, NATO Müttefik Hava Kuvveti Komutanlığı tarafından Romanya hava sahasında icra edilen Entegre Hava Füze Savunma Eğitimi'ne katıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 4 adet F-16 ve 1 adet KC-135R uçağımız, NATO Müttefik Hava Kuvveti Komutanlığı tarafından 'Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri' ile eş güdümlü yürütülmekte olan 'Esnek Caydırıcılık Seçenekleri' kapsamında, Romanya hava sahasında icra edilen 'Entegre Hava Füze Savunma Eğitimi'ne katıldı." ifadeleri yer aldı.

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