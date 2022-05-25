Türkiye'den 5. operasyon sinyali! Çarpıcı açıklama: İki hassas bölge var

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı... TSK, Suriye'nin kuzeyinde bugüne kadar 4 operasyon düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası Suriye'nin kuzeyine yeni bir harekat sinyali verdi.

Güney sınırlar boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlatılan çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımların da atılmaya başlanacağını duyuran Erdoğan, "Perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulu'nda bu hususlar enine boyuna değerlendirilecek ve kararımızı alacağız. Gereken görüşmeleri yaparak sürecin sağlıklı yürümesini temin edeceğiz. Ülkemizin güvenlik hassasiyetlerine saygı gösterenler ile kendi çıkarları dışında hiçbir derdi olmayanların ayrımını bu süreçte bir kez daha görecek, gelecekteki politikalarımızın referansı yapacağız" dedi.

"TEL ABYAD VE RESULAYN'DAKİ HAREKATIN TAMAMLANMASI GEREK"

Peki operasyonda kilit bölge neresi olur? 5. harekatın diğerlerinden farkı nedir ve bölgede dengeler nasıl değişir?

Milliyet'e konuşan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Bizim eksik kalan bir harekatımız var. Barış Pınarı Harekatı... Sayın Erdoğan o zaman en doğru cümleyi kurmuştu zaten... "432 km genişlik, 30 km derinlik". Yani bugünün cümlesini aslında o günlerden kurmuştu. Tel Abyad ve Resulayn arasında yapılan harekatın yapılmayan alanlara yapılması ve tamamlanması demek. Buralar nereler? Münbiç, Aynel Arap, Kamışlı ve Irak sınırına kadar Kamışlı'nın doğusunda kalan daha küçük yerleşim yerleri. Ve 30 km.'lik derinlik." dedi.

İKİ HASSAS BÖLGE VAR

Ağar'a göre burada hassas 2 bölge var. Bunlardan bir tanesi Tel Abyad, bir diğeri de Ayn İsa. "Buralara karşı da bir harekatın mutlaka birinci safhada icra edilmesi gerektiğini düşünüyorum." diyen Ağar, "Bu yapılırsa Kürt sosyolojisi büyük oranda PKK/YPG'den kurtarılmış olur. Ama bir diğer tarafıyla da şu var. Halep'teki Şeyh Maksut ve Eşrefiye'deki Kürt sosyolojisiyle ve Haseke'deki Kürt sosyolojisi o bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimizin de PKK'dan kurtarılması gerekiyor. Bu niye söylüyorum? Bizim PKK ile mücadelede Kürt sosyolojisini, PKK'nın etkisinden kurtarmadığın sürece bu iş devam edecek. Yüzyıllar boyu bu mücadele devam edebilir." ifadelerine yer verdi.

ABD'liler ne diyor: Biz bunu DEAŞ'a karşı kullanıyoruz. "Al başına DEAŞ havzasına, orada çal kardeşim" demek lazım. O havza neresi? Orta Fırat havzası. Rakka ve Deyrizor. Ama oralarda olmasını da istemiyoruz.

NATO, TÜRKİYE İLE BERABER MÜCADELE ETMEK ZORUNDA

Ağar sözlerini şöyle tamamladı; Sonuçta mücadelemiz vatanımıza kurşun sıkan, toprağımıza kurşun sıkan, askerimize kurşun sıkan NATO askerine ve NATO devletine kurşun sıkan PKK'nın ortadan kalkmasını istiyoruz. Bunu aynı bizim istediğimiz kadar NATO devletlerinin de istemesi lazım. Çünkü PKK, NATO askerine kurşun sıkmıştır. Beraber mücadele etmek zorunda. Karşımızda durmamalı. Kavramsal anlamda bir bozukluk var. Bunun düzelmesi gerekiyor.

SURİYE'YE 4 HAREKAT DÜZENLENDİ

Operasyonların ilki 24 Ağustos 2016'da başladı. Fırat Kalkanı Harekatı adıyla başlatılan operasyonda Cerablus, El Bab ve Dabık gibi şehirler terör örgütü DEAŞ'ın elinden alındı. 29 Mart 2017 günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonucu harekâtın başarıyla tamamlandığı kamuoyuyla paylaşıldı.

İkinci operasyon ise 20 Ocak 2018'de Zeytin Dalı Harekatı adıyla Afrin, Halep, Suriye, Suriye-Türkiye sınırı bölgelerinde başladı. Raco ve Cinderes dahil 332 nokta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından ele geçirildi. Afrin'in tamamen kontrol altına alındığı harekat 24 Mart 2018 tarihinde başarıyla tamamlandı.

Halep, Haseke ve Rakka'nın kuzey bölgelerinde ise 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı başlatıldı. Resulayn, Tel Abyad, Suluk dahil olmak üzere 600 yerleşim yeri ele geçirilirken, M4 Karayolu'nun Fırat'ın doğusunda kalan kısmı da büyük ölçüde kontrol altına alındı. Harekat sonrası Türkiye, ABD ile Ankara Mutabakatı Rusya ile de Soçi Mutabakatı imzaladı. Mutabakatlar sonrası Münbiç ve Tel Rıfat'taki teröristlerin bölgeden uzaklaştırılması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Suriye'nin İdlib bölgesinde yapılan son operasyon ise 27 Şubat 2020 tarihinde Bahar Kalkanı Harekatı ile başladı. 5 Mart 2020'de Türkiye ve Rusya arasında imzalanan anlaşmaya göre; Türk-Rus ortak devriyelerinin M4 karayolunun Turumba'dan Ayn El-Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılmasına, M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilmesine karar verildi.