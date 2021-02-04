Türkiye'den ABD ve Rusya açıklaması! ''Memnuniyetle karşılıyoruz''

AA 04 Şubat 2021 Perşembe 07:56 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 07:58

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD ile Rusya arasındaki Yeni Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması'nın (Yeni START) 5 yıl daha uzatılması kararını memnuniyetle karşıladıklarını ve anlaşmayı desteklediklerini bildirdi.

Sözcü Aksoy, ABD ve Rusya'nın Yeni START anlaşmasını 5 yıl süreyle uzatma kararı hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, "ABD ve Rusya Federasyonu'nun 5 Şubat 2021'de sona erecek olan Yeni START'ın 5 yıl süreyle uzatılmasına ilişkin kararını memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz." ifadesini kullandı.

ABD ve Rusya'nın nükleer güçlerini sınırlandıran Yeni START anlaşmasının, iki ülke arasında stratejik istikrarı sağlayan yürürlükteki son antlaşma olması itibarıyla küresel öneme sahip olduğunu vurgulayan Aksoy, "Atılan bu önemli adımın, silahların kontrolü rejiminin güçlendirilmesine ve küresel güvenliğe yönelik sınamalarla mücadeleye katkıda bulunmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TARİHİ SİLAH KONTROL ANLAŞMASI UZATILDI

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın uzatma konusuna pek yanaşmadığı silah kontrol anlaşması Yeni START, Biden yönetiminin kabulü ve Rusya'nın imzasıyla Şubat 2026'ya kadar uzatıldı. Rusya, iki ülke arasında kalan son silah kontrol anlaşmasının, bugün yürürlüğe gireceğini duyurdu.

YENİ STRATEJİK SİLAHLARIN AZALTILMASI SÖZLEŞMESİ (The New Strategic Arms Reduction Treaty - START)

Washington ile Moskova arasında Soğuk Savaş döneminde görüşülen START anlaşması, uygulamaya girmedi. Varşova Paktı'nın dağılmasından 6 ay sonra, Sovyetler Birliği lideri Gorbaçov döneminde tarihler 31 Temmuz 1991'i gösterirken, anlaşma imzalanarak yürürlüğe girdi.

Anlaşma ile iki taraf, kıtalararası balistik füze (ICBM), denizaltı platformuna konuşlu balistik füze (SLBM) ve ağır bombardıman yapabilecek füzelerin sayısının 1.600'e çekilmesini hedefledi. Bu hedeflerin yerine getirilmesi için de iki tarafın birbirlerini denetlemesi kuralı getirildi.

Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin ile ABD Başkanı George Bush, nükleer silahlarının üçte ikisinin kullanım dışı bırakılması hedefiyle START-2'yi imzaladı. ABD Senatosu START-2'yi 1996'da onayladı. Ancak Rus Duması, 1993 yılında imzalanan anlaşmayı onaylamadı. 2001 yılında Rusya ve ABD, START I anlaşmasının gereklerini yerine getirdiklerini duyurdu.

Prag'da ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev 8 Nisan 2010'da Prag'da START II anlaşmasını imzaladı. 5 Şubat 2011'de yürürlüğe girdi. 10 yıl geçerli olan anlaşma, 2009 yılı aralık ayında sona eren 1991 START 1 anlaşmasının yerine geçti.

Son imzalanan START anlaşması Şubat 2021'de sona eren anlaşmanın yerine geçecek.

TEK BİR ANLAŞMA KALDI!

Donald Trump liderliğindeki ABD yönetimi, Moskova'nın "kabul edilemez" dediği önkoşullar şartıyla anlaşmayı uzatabileceğini açıklamıştı.

Başkan Trump döneminde sona erdirilen Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) anlaşmasından sonra START, iki ülke arasında silah kontrolünü sağlayan tek anlaşma olarak kaldı.