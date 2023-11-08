Türkiye'den ABD'nin 3 maddelik teklifine ret! Ankara şartları açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, soğuk rüzgarların estiği Ankara ziyaretine Gazze ile ilgili 3 teklifle geldi. Bakan Fidan, Türkiye'nin tezlerini tek tek anlattı, 'ateşkes olmazsa olmaz' dedi.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken arasındaki görüşmenin perde arkasını aktardı.

Yiğitel'in Akşam Gazetesi'nde yayınlanan analizi şöyle:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken arasındaki görüşme sadece Türkiye'de değil özellikle Ortadoğu'da büyük bir dikkatle izlendi. Yaklaşık bir saat olarak planlanan görüşme toplamda 3 buçuk saat sürdü. Fidan ve Blinken 2 buçuk saat baş başa ve yaklaşık bir saat de heyetlararası görüşme yaptı. Görüşmede Türkiye'nin tezleri ve ne düşündüğü Hakan Fidan tarafından Blinken'a çok net olarak iletildi.

3 MADDELİK TEKLİF

Görüşme temel olarak üç başlık üzerinden yürüdü. Başlıklar konusunda Ankara ve Washington hemfikir ancak başlıkların önceliği ve içeriği konusunda farklılıklar ortaya çıktı. Fidan'ın Blinken'a acil atılması gereken üç adım olduğunu iletti ve zaman kaybetmeden İsrail'in buna ikna edilmesi gerektiğinin özellikle altı çizildi.

Bakan Fidan ancak kalıcı ateşkesle Filistin ve İsrail tarafının çözüme kapı aralayabileceğini, rehine takası konusunda Hamas tarafının da ancak kalıcı ateşkesle ikna edilebileceğini üzerine basa basa muhatabına iletti.

SİLAHLAR SUSMALI

Fidan, rehine takası konusunda Türkiye'nin ciddi bir çaba ortaya koyduğunu kalıcı ateşkesle bu çabaların artarak rahatlıkla sonuç alınabileceğini söyledi. Fidan, kalıcı ateşkesle birlikte Gazze'ye açılacak insani koridorla gıda, ilaç ve hastane tıbbi malzemelerinin sağlanması, durumu çok ağır olan hastaların da bu insani koridordan nakledilerek üçüncü ülkelerde tedavilerinin sağlanması gerektiğini ifade etti.

ÇÖZÜMÜN YOL HARİTASI

Blinken üç temel başlığa itiraz etmemekle birlikte içerik ve sıralama konusunda farklı bir yaklaşım ortaya koydu. Blinken acil öncelikli atılması gereken adımın rehine takası olduğunu ifade etti. Blinken, öncelikle esir takası ve 'humanit pause' olarak ifade ettiği 72 saatlik süreli ateşkes önerisine, Fidan, İngilizce 'Permanent ceasefire' diyerek, kalıcı ateşkesle kalıcı barışa kapı aralanabileceğini ve çözüm masası kurulabileceğini anlattı.

"İSRAİL'İ DURDURUN"

Bakan Fidan, Blinken'a Dünya tarihine geçecek bir insani trajedinin yaşandığını ve İsrail'i 'derhal durdurmaları' gerektiğini söyledi. Fidan, "İsrail'e kapalı kapılar ardında doğru mesajları veriyor olabilirsiniz. Ancak işe yaramıyor. İsrail, ABD'nin kendisine karşı çıkmayacağını biliyor. O yüzden açık ve kararlı bir tutumla durdurmalısınız" dedi.

'BÖLGEDE NEFRET UYANIYOR'

Bakan Fidan ABD'nin İsrail'in yaptıklarıyla arasına ciddi mesafe koymadığı için ABD'nin dünyada çok ciddi ve sistematik bir tepki aldığını ve özellikle bölgede de bir nefret objesi haline geldiğini söyledi ve ekledi: "İsrail'in yaptıklarıyla aranıza mesafe koymayarak, evrensel ahlaki değerleri aşındırıyorsunuz."

BU ZULME SESSİZ KALINAMAZ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik ile Ankara'da bir araya geldi. İkili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Gazze'deki insanlık trajedisi de ana başlıklar arasındaydı. İsrail'in şiddet yoluyla güvenlik tesis edemeyeceğini vurgulayan Fidan, "Filistinlilere uygulanan zulüm ve şiddet karşısında sessiz kalınamaz" dedi. Ukrayna'daki çatışmalara da dikkat çeken Fidan, "Ukrayna'daki savaş, uluslararası hukuk temelinde sona ermeli. Taraflar arasında irade oluşursa Türkiye müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır" mesajını verdi.