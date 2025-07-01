Türkiye'den ABD'nin Suriye kararına ilişkin açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

Sözcü Keçeli, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

ABD yönetiminin Suriye hükümeti ile ilişkilerini "normalleştirme" yolundaki "güçlü iradesinin" memnuniyetle karşılandığını vurgulayan Keçeli, "Bu çerçevede, Suriye'ye yönelik yaptırımların önemli bir bölümünün daha kaldırılmış olması olumlu bir gelişmedir." ifadesini kullandı.

Sözcü Keçeli, Türkiye'nin, Suriye'nin yeniden imarına gerek kamu gerek özel sektör aracılığıyla katkıda bulunmaya, bölgesel ve uluslararası paydaşlarla birlikte devam edeceği mesajını verdi.