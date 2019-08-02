Türkiye'den ABD'ye: F-35'in müşterisi değil sahibiyiz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen toplantıda, Türkiye’nin F-35 programından çıkartılmasına ilişkin bir değerlendirmede bulunan Aksoy, “Trump S-400’ü neden aldığımızı anlamış vaziyette ve bunu her seferde dile getiriyor. Trump’ın bu anlayışının kongre üyeleri ve ABD bürokrasisi tarafından paylaşılmadığını görüyoruz. S-400’ün ülkemize gelmesinden itibaren program ortaklığımız askıya alındı ve programdan resmen çıkartılmamıza ilişkin girişimler başlatıldı. Buna karşın SSB ile taahhütlerimizi yapmayacağımızı, yükümlülüklerimizi 2026 veya sonrasına ertelemek durumunda kaldığımızı belirttik. Bizim bu projeye ilave 1-1,5 milyar dolar taahhüdümüz var. Bunu ödeyemeyeceğimiz için projenin üretim maliyeti oldukça artacak. Bizim hesaplarımıza göre üretim sürecinden dışlanmamış nedeniyle uçak başına 7-8 milyon dolara varan ilave bir maliyet ortaya çıkıyor. Bu da programın bütün ortaklarının aleyhine bir durum. Etrafımızda bu kadar tehdit varken ülkemizi savunmasız bırakmamız düşünülemez” ifadelerini kullandı.

"F-35 SÜRECİNİN DIŞINA İTİLİRSEK BAŞKA YOLLARI DENEMEK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Türkiye’nin F-35 programına katılımının askıyla alınmasını ile ilgili Aksoy, “Biz F-35 programının bir parçasıyız. Baştan itibaren bu programa girdik, ortak üyesiyiz, taahhütlerimizi yerine getirdik. Bir müşterisi değiliz, sahibiyiz. Hiçbir ortada haklı bir gerekçe yokken, hukuki bir zemin yokken bunun dışına itilmeye çalışıyoruz. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bu sürecin dışına itilirsek başka yolları denemek zorunda kalacağız” açıklamasında bulundu.