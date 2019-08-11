Türkiye'den ABD'ye kararlılık mesajı: Oyalama sürecine müsaade etmeyeceğiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'Amerika'nın da artık bizi Münbiç gibi oyalama sürecine girmesine de müsaade etmeyeceğiz' değerlendirmesinde bulundu.
- AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fırat'In doğusuna operasyonla ilgilli yaptığı açıklamada "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Amerika'nın da artık bizi Münbiç gibi oyalama sürecine girmesine de müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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