Türkiye'den ABD'ye taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığınca, Güney Kaliforniya açıklarında bir gemide çıkan yangında, hayatını kaybedenler için ABD'ye taziye mesajı iletildi.
- AA
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Santa Cruz Adası açıklarında bir gemide çıkan yangın sonucunda 25 kişinin hayatını kaybetmesinden ve çok sayıda kişinin yaralanmasından duyulan üzüntü dile getirildi.
Açıklamada, "Yangında hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve ABD halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.