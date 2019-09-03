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Türkiye'den ABD'ye taziye

Dışişleri Bakanlığı, ABD'deki gemi yangınına ilişkin, 'Yangında hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve ABD halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.' açıklamasında bulundu.

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Dışişleri Bakanlığınca, Güney Kaliforniya açıklarında bir gemide çıkan yangında, hayatını kaybedenler için ABD'ye taziye mesajı iletildi.
 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Santa Cruz Adası açıklarında bir gemide çıkan yangın sonucunda 25 kişinin hayatını kaybetmesinden ve çok sayıda kişinin yaralanmasından duyulan üzüntü dile getirildi.
 
Açıklamada, "Yangında hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve ABD halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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