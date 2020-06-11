Türkiye'den ABD'ye tepki: Ayasofya Türkiye'nin mülkiyetindedir her türlü tasarruf yetkisi iç işlerimizi ilgilendirir
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ABD'nin uluslararası dini özgürlükler raporuna tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 'Ayasofya ve Kariye, Türkiye Cumhuriyeti'nin mülkiyetindedir ve her türlü tasarruf yetkisi Türkiye'nin iç işlerini ilgilendiren bir konudur. Bu eserlere dair verilmiş ya da verilecek kararlar başka ülkelerin işi olamaz.' dedi.
11 Haziran 2020 Perşembe 10:23 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 10:25