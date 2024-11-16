İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2024 Cumartesi / 15 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4465
  • EURO
    36,3032
  • ALTIN
    2837
  • BIST100
    9389.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AB'nin skandal Ege ve Akdeniz haritasına Türkiye'den sert tepki: Haklarımızın ihlal edilmesine müsaade etmeyeceğiz
Güncel

AB'nin skandal Ege ve Akdeniz haritasına Türkiye'den sert tepki: Haklarımızın ihlal edilmesine müsaade etmeyeceğiz

Türkiye Avrupa Birliği'nin (AB) Mekansal Deniz Planlama Çalışmaları kapsamında kullanıldığı Ege ve Akdeniz haritalarına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada,' Avrupa Birliği'nin Mekansal Deniz Planlama Çalışmaları'nda Ege ve Akdeniz için kullanıldığı görülen haritalar Türkiye bakımından yok hükmünde olup, bunların fiilen ve hukuken bir sonuç doğurması söz konusu değildir.' denildi.

16 Kasım 2024 Cumartesi 15:10 - Güncelleme:
AB'nin skandal Ege ve Akdeniz haritasına Türkiye'den sert tepki: Haklarımızın ihlal edilmesine müsaade etmeyeceğiz
ABONE OL
Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Ülkemiz, Avrupa Birliği'nin (AB) Mekansal Deniz Planlama Çalışmalarını yakından takip etmekte; Ege ve Akdeniz'deki haklarımızın korunması için gerekli uyarıları ilgili taraflara yapmakta ve tüm tedbirleri almaktadır.

Bu çalışmada Ege ve Akdeniz için kullanıldığı görülen haritalar Türkiye bakımından yok hükmünde olup, bunların fiilen ve hukuken bir sonuç doğurması söz konusu değildir.

Çalışmanın, ülkemizin haklarını ihlal etmesine müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

Bu vesileyle, egemen ülkeler arasındaki deniz yetki alanları uyuşmazlıkları konusunda AB'nin görüş beyan etme yetkisi bulunmadığını hatırlatmak isteriz. AB'nin bu tür girişimlere taraf ve alet olması, sorunların çözümünü zorlaştırmaktadır.

Deniz yetki alanlarına dair tek taraflı tasarrufların kabul edilmesi mümkün değildir. Bu tür teşebbüsler, birbiriyle bağlantılı Ege sorunlarının kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması yönündeki çabalara zarar verecektir.

Sorunların uluslararası hukuk, dostluk ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerekmektedir. "

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.