Türkiye'den AB'ye net mesaj: Zamana oynamayın

16 Mart 2021 Salı 14:30 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 14:45

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovak mevkidaşı ile ortak basın açıklaması yaptı.

ÇAVUŞOĞLU'NUN KONUŞMASINDAN SATIRBAŞLAR;

Verdiğimiz sözleri tuttuk, bundan sonra da tutarız

Gümrük Birliği anlaşmasını güncelleyebiliriz

İki taraf yararına olacak konularda AB zamana oynamamalı

Biz teklifimizi AB'ye ulaştırdık ama henüz bir geri dönüş olmadı. Artık somut adım atma zamanı

Türkiye-AB ilişkilerinin mesafe katedebilmesi için geçmişteki hataların tekrar edilmemesi, AB'nin samimi, stratejik davranması gerekiyor

(Suriye'de iç savaşın 10. yılı) 13 milyondan fazla Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı

Tek çözümün siyasi çözüm olduğuna inanıyoruz

Önümüzdeki dönemde siyasi sürece ağırlık vereceğiz