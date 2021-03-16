İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2021 Salı / 3 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4785
  • EURO
    8,9423
  • ALTIN
    416.638
  • BIST100
    1567.46
Güncel

Türkiye'den AB'ye net mesaj: Zamana oynamayın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovak mevkidaşı ile ortak basın açıklaması yaptı. Bakan Çavuşoğlu, 'İki taraf yararına olacak konularda AB zamana oynamamalı' dedi.

16 Mart 2021 Salı 14:30 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 14:45
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovak mevkidaşı ile ortak basın açıklaması yaptı.

ÇAVUŞOĞLU'NUN KONUŞMASINDAN SATIRBAŞLAR;

Verdiğimiz sözleri tuttuk, bundan sonra da tutarız

Gümrük Birliği anlaşmasını güncelleyebiliriz

İki taraf yararına olacak konularda AB zamana oynamamalı

Biz teklifimizi AB'ye ulaştırdık ama henüz bir geri dönüş olmadı. Artık somut adım atma zamanı

Türkiye-AB ilişkilerinin mesafe katedebilmesi için geçmişteki hataların tekrar edilmemesi, AB'nin samimi, stratejik davranması gerekiyor

(Suriye'de iç savaşın 10. yılı) 13 milyondan fazla Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı

Tek çözümün siyasi çözüm olduğuna inanıyoruz

Önümüzdeki dönemde siyasi sürece ağırlık vereceğiz

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.