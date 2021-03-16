Türkiye'den AB'ye net mesaj: Zamana oynamayın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovak mevkidaşı ile ortak basın açıklaması yaptı.
Verdiğimiz sözleri tuttuk, bundan sonra da tutarız
Gümrük Birliği anlaşmasını güncelleyebiliriz
İki taraf yararına olacak konularda AB zamana oynamamalı
Biz teklifimizi AB'ye ulaştırdık ama henüz bir geri dönüş olmadı. Artık somut adım atma zamanı
Türkiye-AB ilişkilerinin mesafe katedebilmesi için geçmişteki hataların tekrar edilmemesi, AB'nin samimi, stratejik davranması gerekiyor
(Suriye'de iç savaşın 10. yılı) 13 milyondan fazla Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı
Tek çözümün siyasi çözüm olduğuna inanıyoruz
Önümüzdeki dönemde siyasi sürece ağırlık vereceğiz