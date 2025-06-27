26 Haziran 2025'te gerçekleşen AB Liderler Zirvesi'nin sonuçlarına ilişkin Türkiye'den açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, zirvede kabul edilen kararların, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) uluslararası hukukla bağdaşmayan maksimalist iddialarını AB platformunda meşrulaştırma çabası olduğu vurgulandı.

"ULUSLARARASI HUKUKA BÜTÜNÜYLE UYGUNDUR"

Açıklamada, Türkiye'nin 2019 yılında Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasının, ülkenin Doğu Akdeniz'deki meşru haklarını koruma adına uluslararası hukuka uygun şekilde yapıldığına dikkat çekildi.

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin Sonuçları Hakkında:



26 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde kabul edilen sonuçlar, Yunanistan'ın ve GKRY'nin uluslararası hukuka ve hakkaniyet ilkesine aykırı maksimalist iddialarını AB'ye dayatmaya... — Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@SpoxTR_MFA) June 27, 2025

"AB TARAFLI TUTUMUYLA BÖLGESEL BARIŞI ZEDELİYOR"

AB'nin hukuki ve teknik niteliği olan deniz yetki sınırlandırmaları gibi konularda, siyasi saiklerle taraf tutmasının barış ve istikrara katkı sunmadığı ifade edilen açıklamada, "AB, geçersiz iddiaları benimsemek yerine üyelerini uluslararası hukuka uymaya davet etmelidir" denildi.

"HAKLARIMIZI KARARLILIKLA KORUYACAĞIZ"

Son olarak Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarını uluslararası hukuk temelinde savunmayı sürdüreceği vurgulandı. Öte yandan açıklamada, "Türkiye, hukuka dayalı bir yaklaşımı benimsiyor ve bölgedeki oldu-bittilere karşı durmaya devam edecektir" ifadelerine de yer verildi.