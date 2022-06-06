Türkiye'den Afganistan'a gönderildi! Tam 2 bin adet

Yetersiz beslenme kitleri, Afganistan Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle Helmand ve Zabul vilayetlerinde düzenlenen törenle yetkililere teslim edildi.

Helmand İl Sağlık Müdürü Sayed Ahmad Said, törende yaptığı konuşmada, yetersiz beslenme yardım kitlerinin hayati önem taşıdığını belirterek yardımlarından dolayı Türk devleti ve halkına teşekkür etti.

Zabul İl Sağlık Müdürü Abdul Hakim Hakimi de Afganistan'ın zorlu bir süreçten geçtiğini ve böyle bir dönemde yetersiz beslenme kitlerinin binlerce ailenin hayatının kurtulması anlamına geldiğini söyledi.

Bu projenin sadece yetersiz beslenme kiti olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Hakimi, "Doğru beslenemeyen anne dolayısıyla çocuk da düzgün beslenememektedir, bu nedenle farklı hastalıklardan etkilenen aileler doğrudan ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır." dedi.

Hakimi, böyle anlamlı ve hayat kurtaran projelerin gerçek dost ve kardeş ülkelerden geldiğini belirtti.

TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal da Afganistan Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan 2 bin yetersiz beslenme destek kitinin önemine vurgu yaparak, TİKA'nın Afganistan'da en çok çalıştığı alanlardan birinin de sağlık olduğunu kaydetti.

Çal, Afganistan genelinde yetersiz beslenmeden kaynaklanan ölüm oranlarının yüksek olması nedeniyle TİKA olarak bu önemli konuda sorumluluk aldıklarını vurguladı.

Bundan sonraki süreçte de imkanlar dahilinde bu ve diğer kalkınma alanlarında ellerinden geleni yapmaya gayret edeceklerini dile getiren Çal, "Yetersiz beslenme destek kitleri, sağlık kuruluşlarınca yapılacak muayenelerde, yetersiz beslenme tanısı konulan çocukların annelerine verilecektir." diye konuştu.

Yetersiz beslenme kitlerinin içerisinde 15 kilogram güçlendirilmiş un, 30 tablet multivitamin, 800 gram güçlendirilmiş yağ, 1 kutu BP-5 bisküvi, 400 gram MN powder ( fasulye ve nohut karışımı) bulunuyor.