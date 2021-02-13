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Güncel

Türkiye'den, Afganistan'daki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) çalışanlarını taşıyan araca yönelik terör saldırısını şiddetle kınadı.

AA13 Şubat 2021 Cumartesi 10:00 - Güncelleme: 13 Şubat 2021 Cumartesi 10:00
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 11 Şubat'ta UNAMA çalışanlarını taşıyan araca yönelik Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen terör saldırısında 5 koruma görevlisinin hayatını kaybettiğinin büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor, Birleşmiş Milletler camiasının acısını paylaşıyoruz." ifadesine yer verildi.

UNAMA'nın güvenliğini sağlayan 5 kişi, 11 Şubat'ta Kabil'in Surubi ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

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