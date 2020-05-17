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Türkiye'den Afganistan'daki siyasi uzlaşıya destek

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da siyasi uzlaşı sağlanmasının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

AA17 Mayıs 2020 Pazar 17:18 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 17:18
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'da 28 Eylül 2019'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının açıklanmasıyla başlayan siyasi krizin, tarafların, bugün geniş tabanlı ve kapsayıcı bir hükümet teşkili hususunda uzlaşmalarıyla sona ermesi memnuniyetle karşılanmıştır." ifadesi yer aldı.

Söz konusu uzlaşının adil bir şekilde uygulanması ve yeni Afganistan hükümetine ortaklık ruhunun hakim olması temenni edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Afganistan'daki tüm siyasi aktörleri, sağlanan uzlaşı çerçevesinde, Afgan halkının menfaatleri için uyum içerisinde çalışmaya ve ülkeye kalıcı barışı getirecek Afganlararası müzakerelere odaklanmaya davet ediyoruz. Bu vesileyle, geçmiş hükümetlerle olduğu gibi, dost ve kardeş Afganistan'ın yeni hükümetiyle de yakın iş birliği içerisinde çalışacağımızı ifade ediyoruz."

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